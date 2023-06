Fórmula 1: Helmut Marko y la dura crítica contra 'Checo' Pérez tras nuevo error en la clasificación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez ha tenido dos fines de semana complicados. En Mónaco tuvo una mala participación en la qualy que le provocó largar en último lugar de la parrilla que al final fue factor para que en la carrera le fuera mal y quedara en los últimos puestos, cediendo así puntos importantes en la clasificación que lo alejan de Max Verstappen en el campeonato de pilotos.

A esa participación se le suma la clasificación de este fin de semana, donde quedó fuera de la clasificación en la Q2 tras salir de la pista y abandonar por segunda semana consecutiva. Aunque esta vez no terminó en la última posición sino que lo hará desde la onceava. Este par de desafortunadas actuaciones fueron objeto de la critica de Helmut Marko, asesor de Red Bull y quien lanzó un duro mensaje al mexicano.

Marko sugirió que 'Checo' debe concentrarse en las carreras, pues cree que se ha puesto a pensar en el campeonato y por lo tanto se ha complicado. "Con Sergio, las cosas no han ido bien desde Montecarlo. Necesita concentrarse más en las carreras, no en el título", mencionó en declaraciones para Sky Alemania. No obstante tuvo un mensaje de buenos deseos para el piloto mexicano. "Espero que se recupere", dijo.

Ante la carrera del día de mañana, Helmut Marko se mostró confiado de que pueda superar algunos lugares y quedar en una buena posición. "El podio creo que es muy optimista. Si hace calor, el desgaste de los neumáticos será mayor, pero es posible hacer tres paradas. Entonces es posible que, si adelanta a algunos autos, aún pueda terminar tercero, pero será difícil", dijo el asesor de la escudería austríaca.

Marko explicó lo que cree que pudo haber pasado en el circuito de Cataluña. "Checo tuvo una calificación difícil. Se salió y luego la temperatura de los neumáticos lo inquietó", expuso el directivo, pero reitero la posibilidad de que pueda recuperarse este domingo. "La posición 11 mañana le deja mucho por hacer, pero sabemos que puede hacerlo bien aquí. Correrá duro y saldrá peleando", reiteró.

¿Cuándo y a qué hora ver el GP de España?

La Fórmula 1 regresa este 4 de junio por lo que el mexicano Sergio Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de España que se correrá en el Circuito Barcelona-Cataluña. La carrera está pactada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México (08:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de televisión de paga de FOX Sports.

