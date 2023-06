'Checo' Pérez queda fuera de la Q3 por cuarta ocasión y se lanza contra el sistema de la Fórmula 1

Comparta este artículo

Spielberg, Austria.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez está teniendo una muy mala racha en la Fórmula 1, pues una vez más tuvo dificultades en la clasificación y por cuarta ocasión consecutiva no pudo acceder a la Q3 en busca de una mejor posición en la parrilla de salida. El piloto tapatío partirá desde el lugar 15 en el Gran Premio de Austria, mientras que una vez más, Max Verstappen se quedó con la pole position de la competencia considerada de casa para los Red Bull.

Esta vez los problemas para 'Checo' llegaron por violaciones al límite de la pista, el mexicano había marcador buenos tiempos e incluso se encontraba entre los mejores junto a Verstappen, pero sus tiempos fueron borrados por la situación anterior y quedó eliminado en la clasificación 2. Esta situación disgustó al mexicano, quien visiblemente afectado se lanzó contra el sistema de competencia de la Fórmula 1.

Créditos: Twitter @F1

“No me siento bien, no estoy al 100 por ciento, pero aun así tenía un gran auto para tener una muy buena calificación, pero desafortunadamente este sistema que no considera nada", lamentó Pérez en palabras recogidas por FOX Sports en donde comentó que un problema de comunicación propició su salida, así como otras circunstancias de la propia carrera que provocaron exceder los límites.

“Me estaba saliendo porque estábamos teniendo un problema de comunicación, pensábamos que era en la curva nueve, pero era en la entrada a la 10. Tomé mis precauciones, pero en la última parte de la calificación venía en una buena vuelta y de la nada me sale (Alex) Albon, pierdo el agarre y me salgo. Es un sistema tan malo que no tienen para considerar lo que pasó hoy”, explicó 'Checo', quien estaba un poco enfermo.

¿Por qué la clasificación se realizó este viernes y no en sábado?

La clasificación para el Gran Premio de Austria se adelantó debido que este fin de semana se correrá la F1 Sprint nuevamente, la cual es una carrera de 100 kilómetros en la que no hay paradas en boxes, tiene una duración de 17 vueltas y dura alrededor de 30 minutos. Sus resultados tienen incidencia para los diferentes equipos ya que los primeros lugares suman puntos para el campeonato. El primer lugar suma ocho puntos, el segundo siete unidades, el tercero seis, el cuarto cinco y así sucesivamente hasta el octavo lugar que tiene un punto.

¿Cuándo es el Gran Premio de Austria?

La Fórmula 1 regresa el próximo domingo 2 de julio por lo que el mexicano Sergio Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de Austria y que se correrá en el circuito Red Bull Ring. La carrera está pactada para iniciar a las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna