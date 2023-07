Christian Horner, jefe de Red Bull, lanza fuerte critica a 'Checo' Pérez por descuido en el circuito

Comparta este artículo

Spielberg, Austria.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez volvió a quedar fuera de la Q3 previo a una Gran Premio de Fórmula 1, esta vez para el de Austria, país sede de la escudería Red Bull y en donde al mexicano le fueron borrados sus tiempos debido a que el mexicano no se mantuvo dentro de los límites de la pista lo que provocó el castigo. Esta situación no pasó desapercibida por el jefe de la escudería Christian Horner quien lanzó fuertes criticas al mexicano.

Horner lamentó que Pérez no estuviera entre los primeros lugares junto a Verstappen, pese a que dijo que le habían advertido que se mantuviera dentro de los límites o sino quedaría fuera, situación que no pudo controlar el mexicano por diferentes circunstancias y que al final mermó su participación. “Le recordamos que debía estar dentro de los límites del circuito, sino estaba en los límites quedaba fuera de la competencia", dijo Horner a FOX Sports.

“No pudo meter una sola vuelta dentro de los límites de pista. Perdió varias vueltas por no ser más precavido. Le advertimos, ten cuidado. No puedes ir tan rápido para meterte dentro de los límites”, señaló Horner sobre la participación del mexicano quien debido a esto largará en la posición 15 el próximo domingo en el Gran Premio de Austria y donde Verstappen será el primer puesto al quedarse con la pole position.

Créditos: Twitter @SChecoPerez

“En la última vuelta fue muy frustrante porque no pudo mantener la poca diferencia que alcanzó a tener con Verstappen. Le vamos a recordar que tiene que estar dentro de los límites de pista. Si no estás dentro de los límites, estás fuera de la carrera. Se tiene que enfocar”, agregó Horner quien no pudo evitar su tristeza por el resultado de Pérez quien también lamentó su participación que lo pone contra las cuerdas para el domingo.

¿Cuándo es el Gran Premio de Austria?

La Fórmula 1 regresa el próximo domingo 2 de julio por lo que el mexicano Sergio Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de Austria y que se correrá en el circuito Red Bull Ring. La carrera está pactada para iniciar a las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna