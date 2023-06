Christophe Galtier, técnico del PSG, está bajo custodia de la policía; ¿de qué acusan al francés?

Comparta este artículo

París, Francia.- El todavía director técnico del Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier se encuentra en problemas con la justicia francesa luego de que él y su hijo se encuentran bajo una investigación por un caso de racismo ocurrido cuando trabajaba como entrenador del Niza, señaló el fiscal de la ciudad Xavier Bonhomme a la agencia de noticias AP, por lo que ambos fueron interrogados esta mañana.

Esta situaci��n se deriva a raíz de los informes de RMC Sports, en donde Julien Fournier, quien fue exdirector deportivo del Niza, se habría quejado de los dichos del entrenador Galtier, cuando éste dirigía al club en 2021 y en donde habría exhibido, en un correo electrónico, la conversación que tuvo con el entonces entrenador en la que habría expresado su molestia porque en el equipo había futbolistas de color y musulmanes, algo que le parecía inconcebible al estratega.

"Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo 'puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho'. Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo", escribió Fournier, según la información del medio francés.

En la misma información revelada por RMC Sport, también estuvo involucrado John Valovic-Galtier quien es hijo del entrenador y quien también está bajo resguardo policial. "Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: 'has construido un equipo de escoria', contó Fournier en el correo.

Desde el pasado 13 de abril, la Policía de Niza inicio una investigación preliminar por estas acusaciones que entran en el delito de discriminación por raza o religión, mismas que en su oportunidad el entrenador negó. "Estoy profundamente conmocionado por las afirmaciones que me atribuyen y que se han divulgado de forma irresponsable", declaró entonces el técnico que todavía era entrenador de PSG.

Tras finalizar la temporada 2022-2023, Galtier ha sido señalado como una de las bajas del club parisino tras su fracaso en Champions League. El entrenador que apunta a sustituirlo es el español Luis Enrique, según ha trascendido en medios internacionales y a falta del anuncio oficial del club que para el siguiente torneo tendrá una plantilla visiblemente distinta por tantas bajas.

Fuente. Tribuna