¡Oficial! Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Jermell Charlo en el mes de septiembre; este es el día

Ciudad de México.- Luego de varias semanas de incertidumbre y ante la dificultad de cerrar a algún oponente, Saúl 'Canelo' Álvarez hizo oficial su siguiente pelea a través de un anuncio en sus redes sociales, este evento tendrá lugar en el mes de septiembre como ya se tenía estipulado y será en Las Vegas, Nevada ante el estadounidense Jermell Charlo, quien es campeón indiscutido del peso Superwelter.

El pugilista mexicano no peleará en la habituales fechas patrias como lo había hecho anteriormente, sino que en esta ocasión será el próximo 30 de septiembre de 2023. La hora y cartelera del evento se darán a conocer más adelante, así como otros detalles sobre el combate que tendrá de nueva cuenta en acción al pugilista mexicano y en donde enfrentará al pugilista de los hermanos Charlo con mayor actividad en los encordados.

El boxeador mexicano llegará a esa pelea después de vencer a John Ryder el pasado mes de mayo en su natal Jalisco y en esta ocasión pondrá en juego nuevamente sus títulos de super mediano ante Charlo. 'Canelo' había expresado su intención de pelear ante el ruso Dmitry Bivol en una pelea de revancha, pero diferencias en las condiciones del combate, así como el peso pactado fueron tirando las negociaciones.

Álvarez se quedará con las ganas de pelear de nuevo contra el ruso y por lo tanto buscó otros posibles rivales. Uno de los candidatos que más comenzó a sonar fue David Benavidez, el boxeador mexico-americano que desde hace tiempo desea tener una pelea con él, pero el equipo del 'Bandera Roja' se retiró de las negociaciones tras no recibir una respuesta positiva de parte del equipo de 'Canelo'.

El siguiente en negociar fue el campeón de Peso Crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Badou Jack, quien confirmó que no pelearía contra 'Canelo' Álvarez, pues no hubo acuerdo en cuanto al peso en el que se desarrollaría la pelea ya que aseguró que querían hacerlo bajar mucho de su división por lo que no era posible realizarla en los términos que buscaban por lo que el equipo del mexicano buscó un nuevo retador.

