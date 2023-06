Comparta este artículo

Ciudad de México.- Millonarios se proclamó campeón de la liga de Colombia, tras superar al Atlético Nacional en un partido que se definió hasta los penaltis y en donde salieron triunfantes con un 3-2. Esto provocó la alegría de los fanáticos que de inmediato salieron a las calles para celebrar el nuevo título de su equipo que rompía con la hegemonía de los 'Verdolagas' que habían dominado el campeoanto cafetalero.

Es así que la afición celebró en las calles y en los alrededores del Estadio El Campín por lo que los medios ya estaban listos para reportar los festejos, pero mientras que para unos todo era fiesta, para una periodista colombiana todo se tornó distinto debido a que sufrió un robo en plena transmisión en vivo y frente a un buen número de aficionados que se encontraban en el lugar del reporte de la comunicadora.

La periodista deportiva Mayra Tenorio se encontraba reportando cuando a punto de comenzar la transmisión le robaron su teléfono celular. En la toma que comenzaba se puede apreciar a la comunicadora desorientada y preocupada tras darse cuenta del hurto por lo que empieza a preguntar a los presentes por su móvil. Posteriormente declaró que no pudo ver quién se lo quitó y lamentó no poder salir a trabajar tranquilamente.

"No pude ver quién, pero lo más grave es que siento que ya no puedo salir tranquila a la calle porque estaba normal, trabajando, y terminé robada. Por eso decidimos publicar la grabación. Tengo la ubicación del celular, ya puse la denuncia, pero resta esperar a ver si se puede recuperar", dijo la periodista Maya Tenorio quien notó que no traía consigo el dispositivo porque tenía conectados los audífonos hasta que percibió que se fue la señal.

Tenorio, quien trabaja para City TV, utilizó su cuenta de Tik Tok para dar expresar su molestia por lo sucedido y pidió no normalizar este delito, así como tampoco culpar a la víctima por lo sucedido. "Yo soy esa periodista que está parada, desorientada y poniéndose su mano en la cabeza porque no entiende cómo puede algo pasa algo así cuando está haciendo su trabajo. En ese momento, tenía alegría y estaba viviendo el momento con varios aficionados.

"No voy a decir que la persona que robó el celular es un seguidor porque uno tiene pasión por el futbol y amor por el deporte. Ante todas las opiniones, comentarios y notas que he leído sobre el suceso, no debemos normalizar el robo y menos permitir que la víctima sea el culpable. No es justo ni es sano normalizar que esto pase en Colombia", lamentó Mayra Tenorio.