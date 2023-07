Presidente de Atlas acepta que hay propuesta de América por Quiñones; esto falta para cerrar el trato

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Luego de los rumores que han aparecido en os días previos al inicio del Apertura 2023, el presidente del Atlas, Jorge Riestra, aceptó que existe una propuesta formal por parte de América para comprar a Julián Quiñones, quien también se encuentra interesado en la posibilidad de emigrar al equipo azulcrema; sin embargo, aclaró que todavía no es oficial su traspaso y aún quedan por definir detalles.

Mientras tanto, Julián se encuentra concentrado con el Atlas para su debut del día de mañana, aunque ya se considera como un partido de despedida por parte de la afición, que incluso estaría pensando en realizar algo con motivo de su partida ya que se trata de un futbolista muy querido por los seguidores del club rojinegro, en tanto que el propio jugador colombiano aseguró que estará este sábado en el Jalisco.

"Es verdad lo que se menciona, hemos recibido una propuesta formal por parte de América en la intención de comprar a Julián, hay interés por parte del jugador, no es oficial todavía, porque hay muchas cosas que todavía se tienen que definir, hoy Julián está concentrado con el equipo, entrenó, está contemplado para mañana, mientras no sea formal, no podemos anunciar nada", expresó el dirigente tras la presentación de los refuerzos atlistas.

Créditos: Twitter @AtlasFC

Riestra reconoció que es complicado hacerle saber esta posibilidad a la afición por el tipo de futbolista que ha sido para la institución y mencionó que hay ciclos que se cumplen. Sería en las próximas horas cuando se formalice el traspaso del delantero. "Hay ciclos, hay oportunidades y si se formaliza esto en las próximas horas y hay que agradecer el haber tenido a Julián en su mejor momento y desearle mucho éxito, dejarle las puertas abiertas de Atlas y seguir hacia adelante", dijo el presidente.

Atlas presenta a sus nuevos refuerzos

Atlas presentó a sus nuevos refuerzos para el Apertura 2023, la directiva dio la bienvenida a Rivaldo Lozano, quien regresa de un periodo de préstamo con Santos Laguna; el delantero Eduardo Aguirre procedente también del conjunto de la Comarca y el sudamericano Mateo García, quien llega procedente del Aris de Grecia. Los tres jugadores se mostraron ilusionados con la oportunidad de este nuevo torneo.

Eduardo Aguirre fue uno de los jugadores que estuvo en la polémica hace unos días, pues Cruz Azul rechazó su fichaje por no pasar los exámenes médicos; sin embargo, el jugador aseguró no tener nada en contra de ellos. "Es la misma ilusión de empezar un nuevo torneo, no tengo nada contra Cruz Azul, por 'x' cosa no se dio la llegada, yo estoy muy contento en Atlas, el equipo me trató muy bien y estoy muy motivado de ya iniciar el torneo", dijo.

Fuente: Tribuna