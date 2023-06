¿Rodolfo Pizarro se va de Inter Miami tras llegada de Leo Messi? 'Tata' Martino habla de su futuro

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Rodolfo Pizarro llegó al Inter Miami como jugador franquicia del club, además de tomar el número 10 del conjunto, pero sus actuaciones en los últimos torneos no han sido como se esperaba. Pese a todo el club lo mantuvo y esta temporada sigue como uno de los mediocampistas importantes del equipo, pero tras la llegada de Lionel Messi cada vez son más fuertes los rumores de su salida.

Messi se integrará dentro de poco al Inter Miami como su gran estrella y mientras tanto ya presentaron también a Gerardo 'Tata' Martino, nuevo entrenador del club estadounidense y quien ya empieza a evaluar a su plantel disponible y ante los rumores de una posible partida del mediocampista mexicano, el estratega se pronunció al respecto de su futuro asegurando que será una decisión de la directiva del conjunto de Florida.

“Nosotros sabemos de la situación de él (Pizarro), esta es la parte futbolística, después hay una cuestión que tiene que ver estrictamente con la dirigencia y ver cuál será su futuro, en este caso no será algo que termine resolviéndose por una cuestión futbolística”, mencionó Martino durante su presentación como nuevo entrenador. Como exseleccionador mexicano conoce bien a Rodolfo a quien reconoció como un buen jugador en diferentes etapas.

“Rodo tiene mucho que ver con los dos primeros años de México que fueron totalmente distintos a los últimos dos años de México”, aseguró Martino sobre el mexicano. En el equipo, el 'Tata' también contará con Sergio Busquets en el mediocampo y sobre el arribo de ambos jugadores, aseguró que no tomarán la competencia como unas vacaciones como se ha asegurado debido a que se considera desde el exterior que la MLS es una liga de retiro.

“Hablé con Busquets, y también con Leo Messi, hablamos de venir a tener suceso, a competir, a competir bien. A veces se asocia Miami con las vacaciones, pero nosotros queremos competir. Ellos vienen de campeones del mundo, campeones en la Liga española, no son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre”, declaró el entrenador del club de Miami.

Se espera que el debut de Lionel Messi sea en el juego Cruz Azul y el Inter Miami, mismo que cambió de hora para ser el juego inaugural de la Leagues Cup. El juego mantiene su fecha original del 21 de julio, pero cambiará su horario por lo que el partido se jugará las 20:00 horas tiempo local, 18:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del partido será a través de Apple TV que también estará disponible en México.

