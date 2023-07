Tigres: Robert Siboldi confirma la baja de Córdova para el inicio del Apertura 2023; ¿cuándo regresa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Tigres recibieron una mala noticia de cara a su debut en el Apertura 2023, pues el mediocampista Sebastián Córdova, quien fue su figura durante la liguilla pasada al anotar goles cruciales en cada juego de fase final, estará fuera del inicio debido a una lesión, así lo confirmó el entrenador del equipo Robert Dante Siboldi, quien también detalló el tiempo de recuperación de su futbolista.

Córdova se perderá los partidos de arranque del torneo, pues según los informes médicos no estará disponible durante aproximadamente tres semanas, esto significa que no jugará las primeras tres jornadas y por lo tanto no estará en la Liga MX antes de su pausa obligada por la Leagues Cup, torneo donde reaparecería y en espera de que se anuncien las fechas de las siguientes jornadas del Apertura.

“Tuvimos una reunión con el área médica y el doctor, se llegó a un acuerdo de llevar una terapia conservadora y eso llevará aproximadamente un tiempo de tres semanas, para poco a poco empezar después la rehabilitación en campo. Los tres primeros partidos será difícil contar con él”, dijo en conferencia de prensa el entrenador argentino quien pese a todo confía en su plantel y en la capacidad del jugador que pueda reemplazarlo.

Créditos: Twitter @TigresOficial

“Tenemos más jugadores importantes que lo pueden suplir, tendremos que buscar la manera de suplirlo y en la generación de juego jugar un poquito más diferente, no diferente a radicalmente sino entre sus características es difícil que equipare alguno del resto de sus compañeros", dijo Siboldi previo al partido contra Puebla donde iniciará la defensa de su título en un partido que se jugará en casa.

Por otra parte aceptó la posibilidad de que se sumen más refuerzos, pero será la directiva quien lo determine. Por ahora, Tigres sumó a Eugenio Pizzutto a quien repatriaron de Europa donde jugó con Sporting Braga así como a Felipe Rodríguez quien llega procedente del FC Juárez. Por otra parte tienen bajas por selección nacional ya que su jugador Diego Lainez se encuentra en la Copa Oro.

“La directiva está buscando la posibilidad de reforzar en cuestión de la posición que necesitamos, no es fácil, porque estamos tratando de que sea un jugador mexicano pero no está fácil porque no hay, son pocos los que estamos buscando, realmente los clubes no los dejan salir, no los ponen transferibles, y el precio están elevados también, pero se siguen buscando”, declaró sobre traer más jugadores.

Fuente: Tribuna