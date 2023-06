¡Adiós, Zlatan Ibrahimovic! El delantero sueco anuncia su retiro; así fue su carrera profesional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Milán despidió su temporada 2022-2023 como otros tantos clubes este fin de semana en el marco de la última jornada de la Serie A, pero Zlatan Ibrahimovic se llevó los reflectores al informar sobre su retiro como futbolista profesional a los 41 años de edad, luego de una prolífica carrera en este deporte donde se convirtió en uno de los mejores atacantes en diferentes ligas de todo el mundo.

"Ha llegado el momento de decir adiós al futbol, no a ustedes. Me han recibido con los brazos abiertos, seré milanista el resto de mi vida", dijo Zlatan en su intervención en el Estadio Giuseppe Meazza en donde fue ovacionado y reconocido por sus compañeros quienes portaron playeras con su nombre. El ahora exjugador aprovechó para agradecer a los fans del Milan, su último club en el ámbito profesional.

"La primera vez que estuve en el Milan me distéis alegría, la segunda vez me distéis amor. Agradezco a mi familia por su paciencia, luego a la segunda familia o a los jugadores y al entrenador con su cuerpo técnico. Gracias también a los directivos por la oportunidad que me han brindado. También les agradezco a los aficionados desde el fondo de mi corazón que me han recibido con los brazos abiertos. Seré un fanático del Milán de por vida", mencionó.

Créditos: Twitter @ACMilan

Zlatan Ibrahimovic es un futbolista de ascendencia bosnio-croata que es considerado como uno de los futbolistas más importantes de la historia de Suecia. Debutó a los 17 años en el Malmo de la primera división sueca y desde entonces deslumbró a los ojeadores de las principales ligas. Después de tres temporadas, se unió al Ajax de Países Bajos donde dio muestras de su gran talento.

Pasó a la Juventus, su primer gran reto y más tarde al Inter de Milán, Barcelona, Milan París Saint-Germain, Manchester United y Galaxy de Los Angeles. Anotó goles de todas las formas posibles, la mayoría destacó por ser espectaculares y acrobáticos. Ganó dos ligas de Países Bajos, una copa y una supercopa de ese país, cinco ligas de Italia, tres supercopas de Italia, una liga española, dos supercopas de españa, cuatro ligas de Francia, tres copas de liga y dos copas de Francia, así como tres supercopas francesas.

En Inglaterra ganó una copa de la liga y una Community Shield. Además ganó una Supercopa dela UEFA, un Mundial de Clubes y una Europa League, además de varios trofeos individuales. Con Suecia disputó dos copas del Mundo (2002 y 2006) y cuatro Eurocopas (2004, 2008, 2012, 2016).

Fuente: Tribuna