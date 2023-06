¿Ricardo Gareca al América? El técnico argentino habría renunciado al Vélez Sarsfield y estaría libre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- América ha tenido problemas para encontrar al director técnico que se encargue de dirigir en el Apertura 2023, luego de la salida de Fernando Ortiz. El club tenía en Diego Alonso y Javier Aguirre como los principales candidatos para tomar el cargo, pero en ambas situaciones recibió respuestas negativas de los entrenadores que prefieren seguir desarrollando su carrera en el futbol europeo.

Desde entonces varios nombres se han sumado a la amplia lista de posibilidades como son los casos de Hernán Crespo o Marcelo Gallardo y también se unió hace unos días Ricardo Gareca, quien hoy ya estaría libre en el mercado, pues según reportes desde Argentina este domingo habría presentado su renuncia al club después de los malos resultados obtenidos en las últimas jornadas por lo que buscaría su salida.

De acuerdo con información del periodista Germán García de TyC Sports, Gareca decidió dejar el cargo de entrenador en Vélez Sarsfield, razón que coincidiría con los reportes de que ya no se presentó en la práctica del equipo esta mañana. No obstante, su salida no sería todavía definitiva, pues la misma fuente agregó que la directiva y el entrenador se reunirían a lo largo del día con el objetivo de evitar hacerlo cambiar de opinión y evitar su salida.

Ricardo Gareca es un experimentado estratega que ha desempeñado su labor en las diferentes ligas de Sudamérica, pues cuenta con experiencia en la liga argentina, colombiana, peruana y brasileña y tomó el mando de Perú en donde es bien recordado gracias a su buen trabajo con la selección que le sirvió para regresarlos a una Copa del Mundo, lo que provocó que se revalorizara en el mercado.

Fue para este año que tomó el mando de Vélez Sarsfield en donde ha dirigido once partidos, pero no tiene un saldo muy favorable, pues solo ha ganado un juego, ha empatado siete y ha perdido tres. En total suma diez puntos y su equipo ha anotado once goles por once recibidos. El entrenador de 65 años tiene un contrato con el equipo argentino hasta diciembre del 2023. Su renuncia facilitaría las negociaciones con cualquier club.

Pero parece que América no sería el único interesado en sumar al entrenador, pues desde Perú también ha surgido el interés del Alianza Lima, uno de los clubes de mayor tradición del país. El sueldo del argentino podría ser el mayor reto para el club que decida contar con sus servicios, pues es uno de los más caros del continente.

Fuente: Tribuna