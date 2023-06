¿Gerardo Arteaga al América? El lateral mexicano responde al supuesto interés del club azulcrema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El lateral mexicano Gerardo Arteaga tuvo que pasar el trago amargo de perder de último minuto el título de liga en Bélgica con el Genk. En este contexto tendrá que definir su futuro, pues su contrato está por expirar y ante esto ya surgió el interés del club América, al menos como parte de los rumores sobre posibles refuerzos del equipo mexicano para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

América ha estado buscando laterales y de momento ya se hizo de los servicios de Kevin Álvarez, pero también sondea otros nombres como los de Omar Campos de Santos o recientemente surgió el de Gerardo Arteaga. Ante estos rumores, el propio lateral del Genk y la Selección Mexicana, respondió y dijo que desconocía este supuesto interés además de aclarar si está interesado en volver a México.

“Si vi en internet los rumores, pero yo no sé nada. No me han dicho nada. Yo quisiera seguir en Europa, claramente. Si me llegan ofertas de acá (Europa), prefiero seguir acá”, dijo el lateral Arteaga en entrevista con el canal 'mano a mano' de YouTube. Para el canterano del Santos la posibilidad de volver a la Liga MX está totalmente descartada de momento, pues por el contrario quiere jugar en una liga de mayor nivel.

“Mi objetivo es dar un salto a una liga mejor. He estado jugando muy bien igual si me toca estar en el club, lo voy a seguir haciendo, pero mi inspiración, mi motivación, es dar un salto”, compartió el futbolista mexicano sobre sus deseos para el futuro. De momento Genk no ha renovado el contrato de Arteaga que estará a la espera de una negociación o de la posible llegada de una nueva oferta para continuar su carrera en Europa.

Por el momento no ha habido propuestas conocidas por parte de otros equipos para el canterano de Santos Laguna que este verano estará concentrado con la Selección Mexicana para sus compromisos de Nations League y Copa Oro. Esta temporada Arteaga disputó 40 partidos en todas las competiciones con Genk, anotó dos goles, dio tres asistencias y acumuló tres mil 527 minutos jugados.

En Bélgica ha ganado una Copa y ha sido uno de los jugadores con mayor regularidad desde su llegada en la temporada 2020-2021 procedente de Santos. Actualmente su valor en el portal especializado Transfertmarkt es de siete millones de euros, un aumento considerable respecto al valor de su llegada.

Fuente. Tribuna