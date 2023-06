Lionel Messi al Barcelona: Así van las negociaciones que buscan el regreso del argentino a España

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Lionel Messi quedó libre de todo compromiso con el Paris Saint Germain (PSG), tras el partido del pasado fin de semana y ahora comienza a definir su nuevo destino para la temporada 2023-2024. Desde este lunes arrancaron los primeros acercamientos y pláticas por parte de su entorno con el club Barcelona, club que claramente tiene la preferencia por parte del delantero argentino.

Jorge Messi, padre y representante de Leo se reunió con Joan Laporta, presidente del Barcelona, en su casa por lo que al salir fue abordado por los representantes de los medios de comunicación ante quienes aceptó que la prioridad de su hijo es volver al Barcelona y el mencionó que le "encantaría" que se diera la posibilidad, pero por ahora todo son pláticas informales por parte de ambos interesados.

En cuanto al Barcelona, el club no puede hacer una oferta formal al delantero argentino, pues no está en condiciones de hacerlo. La Liga todavía no aprueba su plan económico para cumplir con el fair play financiero y de momento se encuentra imposibilitado de negociar. En tanto que la llamativa maniobra de incluir al Inter de Miami como una vía para que se geste su regreso al club catalán es de momento la más viable.

La semana pasada, la prensa española reveló la posibilidad de que Lionel Messi sería adquirido por el Inter de Miami, que lo cedería a préstamo al Barcelona por una o dos temporadas. Con esta maniobra evitarían el problema de cumplir con el fair play financiero y el argentino solo tendría que acordar su sueldo, el cual es la segunda parte de la negociación con el equipo español y otro de los inconvenientes para el Barca.

En este caso todo dependería de Messi, quien en busca de cumplir su deseo de regresar a Barcelona estaría dispuesto a rebajar considerablemente su sueldo con tal de que pueda volver al equipo. En tanto que desde Arabia Saudita sigue activa la propuesta hecha por el Al Hilal, el único club que tiene la delantera en cuanto a oferta económica y que en este sentido es la propuesta más sólida.

Como es normal en el delantero argentino, Messi no se ha pronunciado al respecto de su futuro. Anteriormente había expresado su deseo de seguir en activo en las mejores ligas del mundo por lo menos un par de años más y así tener la posibilidad de seguir siendo llamado a la selección. En este sentido, Barcelona vuelve a aparecer como la mejor opción.

