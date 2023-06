Matheus Doria presume su carta de naturalización; ¿puede ser convocado a la Selección Mexicana?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El defensa de Santos Laguna, Matheus Doria, ya es oficialmente mexicano, así lo compartió el propio futbolista a través de sus redes sociales donde muestra la carta de naturalización que recibió por lo que a partir de ahora dejará de ocupar una plaza como futbolista extranjero. El jugador compartió también un mensaje donde expresa lo orgulloso que se siente por haber obtenido la nacionalidad.

"Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo que soy mexicano", escribió el jugador quien agradeció a su equipo por ayudarlo, así como al apoyo de su familia. "Gracias a toda la gente del Club que me ayudó para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos", agregó.

El defensa central también agregó una conocida frase de la fallecida cantante 'Chavela' Vargas: "Y como dice Chavela Vargas: 'Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana'", mencionó. Ante este acontecimiento que el jugador celebró de manera personal, comenzaron a surgir las preguntas sobre si ya podría ser considerado por Diego Cocca para integrar a la Selección Mexicana.

Créditos: Instagram @doria21

Y es que desde que comenzaron los rumores de su naturalización estuvo latente la posibilidad. Doria si ha sido convocado por la selección de Brasil. En diez ocasiones defendió a su país de nacimiento en la categoría Sub 20, también suma cinco juegos con la selección Sub 23 y en 2013 disputó un juego amistoso ante Bolivia con la selección mayor donde jugó tres minutos. Desde entonces no volvió a vestir la camiseta brasileña.

En ninguno de los casos disputó un juego oficial con selección mayor por lo que primero tendría que hacer el cambio de federación antes de ser considerado. En la defensa central, México cuenta con varios futbolistas que han sido llamados en diferentes procesos como César Montes, Johan Vásquez, Néstor Araujo, Israel Reyes, Gilberto Sepúlveda o Víctor Guzmán, por mencionar a algunos.

Doria llegó a Santos procedente del Marsella en el 2018 y desde entonces se ha convertido en un jugador importante. Actualmente es capitán y ahora reducirá el número de extranjeros en el equipo. Actualmente Santos cuenta con seis futbolistas de otras nacionalidades.

Fuente: Tribuna e Instagram @doria21