Revancha de 'Canelo' Álvarez contra Dmitry Bivol se tambalea; equipo del ruso manda fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Saúl 'Canelo' Álvarez regresó al ring con una victoria y de inmediato comenzó a pensar en su siguiente pelea del año, la cual espera que sea en septiembre y contra un rival bien definido como lo es el ruso Dmity Bivol, un combate que desea para tomar revancha de la última pelea en la que cayó derrotado, pero ahora esa posibilidad comienza a tambalearse, pues las negociaciones se complican.

Al parecer el equipo de Dmitry Bivol no estaría de acuerdo con los términos de la segunda pelea y por lo tanto la revancha no podría llegar a suceder. Vadim Kornilov, manager del peleador ruso, expresó su descontento en una entrevista con ESPN y mandó un fuerte mensaje sobre las negociaciones, pues consideró que en realidad no quieren la revancha al pretender hacer la pelea en los mismos términos que en la primera.

“Ellos no quieren la revancha, saben que perdieron muy feo en la primera pelea, y que tienen menos posibilidades de ganar en la segunda. ¿Cuándo escuchaste de un peleador que después de perder pidiera la revancha en los mismos términos?", dijo Kornilov a la cadena estadounidense. Incluso cree que existe la posibilidad de que sea un pretexto para que puedan pelear con otro rival y dio candidatos.

Créditos: Twitter @bivol_d

“En mi opinión, creo que no quieren la revancha, y están diciendo eso para justificarse y hacer otra pelea como hicieron con (Gennadiy) Golovkin, John Ryder y quizá (Édgar) Berlanga. Una revancha no puede darse en los mismos términos de la pelea que perdiste. Es absurdo", dijo el manager de Bivol, quien por su parte ya está viendo al que podría ser el posible rival de su peleador. "Estamos viendo hacia adelante. Artur Beterbiev es nuestro objetivo”, reveló.

La pelea entre ambos podría desarrollarse en las 175 libras, pues 'Canelo' aceptó que pueda ser en el peso del ruso "porque si se hace en 168 (libras) me van a decir que lo bajé de peso”, dijo el tapatío en una entrevista con ESPN. Saúl Álvarez y Dmitry Bivol se enfrentaron por el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), del ruso quien logró retener su título por decisión unánime.

Fuente. Tribuna