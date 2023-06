Selección del Mediterráneo: ¿Cómo es el equipo al que enfrentará México en el Esperanzas de Toulon?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Originalmente la selección de Togo formaría parte del Grupo B del torneo Maurice Revello, también conocido como Esperanzas de Toulon y enfrentaría a México Sub 23 en su debut, pero el combinado africano se retiró del torneo de último momento. Debido a las fechas, fue imposible encontrar otra selección participante. Esto puso en complicaciones al comité organizador que finalmente enocntraron una salida viable.

La organización del Torneo Maurice Revello finalmente decidió formar un nuevo equipo y para ello convocó a una selección de talentos Sub-21 y Sub-20 radicados en la región mediterránea para reemplazar y que recibió el nombre de Selección del Mediterráneo. Los futbolistas que la conforman son de nacionalidad francesa en su mayoría, pero también hay algunos de nacionalidad portuguesa, italiana o senegalesa de doble nacionalidad.

La mayoría militan en las divisiones inferiores de Francia, pero también hay algunos en Alemania o Rumanía y solo seis militan en primera división. Este inédito equipo formará parte del torneo juvenil amistoso más prestigioso del mundo y se enfrentará además de México a Australia y a Qatar. Su debut será mañana ante el cuadro mexicano, pero no luce como uno de los favoritos para avanzar.

En la portería fueron convocados: Henrique Tavares (FC Bourgoin-Jallieu), Mike Linon (FC Martigues), Giovanni Torrentino (Olympique Rovenain). En la defensa fueron llamados: Thomas Carbonero (Aubagne FC), Florian Pannafit (Paris FC), Mamadou Sissoko (Red Star FC), Enzo Lasne (Marignane Gignac FC), Yacouba Barry (RC Lens), Tom Moustier (Hanover 96 - GER)

Samkhou Camara (RC Grasse), Yassine Dahmani (Stade de Reims)

Mediocampistas: Yanis Berrached (FC Martigues), Ibrahima Karamoko (EA Guingamp), Enzo Caumont (Angers SCO), Cyril Khetir (Louhans-Cuiseaux FC), Yassine Benhattab (Aubagne FC), Dani Djourghi (Marignane Gignac FC), Ugo Bertelli (Olympique d'Alès en Cévennes), Théo Trinker (OGC Nice). Delanteros: Ibrahim Mandefu (CFR Cluj - ROU), Jores Rahou (Olympique de Marseille), Oucasse Mendy (FC Martigues), Dylan Okyere (FC Rousset)

¿A qué hora y dónde ver en vivo Selección del Mediterráneo vs México Sub 23?

La Selección Mexicana Sub 23 se enfrentará a la Selección del Mediterráneo Sub 21 en el Estadio de Lattre de Tassigny en el primer partido de la fase de grupos del torneo Maurice Revello, este encuentro se disputará este martes 6 de junio a las 09:30 horas, tiempo del centro de México (08:30 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir en vivo a través de la señal de paga de ESPN y en la plataforma de streaming de pago Star Plus.

Fuente: Tribuna