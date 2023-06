'Tano' Ortiz descarta uno de los rumores como posibles refuerzos de Monterrey; habrá dos fichajes

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Fernando 'Tano' Ortiz fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Monterrey para el torneo Apertura 2023. Durante su presentación fue cuestionado sobre la llegada de posibles refuerzos, sobre todo resaltó uno de los nombres que han sido vinculados con el club desde que se conoció que se integraba a los Rayados, pero el nuevo estratega despejó todas las dudas.

El mediocampista de América Diego Valdés era uno de los jugadores que sonaban para integrar al Monterrey ya que había sido dirigido por Ortiz y fue uno de sus jugadores más destacados cuando dirigió al equipo por lo que se pensaba que lo podría llevar; sin embargo descartó su incorporación mencionando que es mentira y dijo que específicamente el futbolista chileno no está considerado para el club.

“Todo lo que se diga, lo que se habla es mentira, no quiero dar nombres en específico, sí vamos a buscar a alguien de esa posición, no soy de mentir, nombres van a surgir miles, cuando surgen miles de nombres se genera mucha confusión, pero Diego Valdés no está considerado para poder venir a Monterrey”, dijo en conferencia de prensa después de su presentación como nuevo entrenador de los Rayados.

Por otra parte, no descartó la posibilidad de sumar a un mediocampista, que será una de las posiciones que si buscarán reforzar. Incluso, Antonio Noriega, director deportivo del club, mencionó que si habría refuerzos y se animó a decir que serán uno o dos los elementos que buscarán sumar para el siguiente torneo, destacando que el nuevo entrenador está conforme con los jugadores con los que cuenta.

“Fer nos ha manifestado estar muy contento con la calidad del plantel que va a encontrar, pero puede haber un cambio, con ciertos ajustes con su estilo de juego, sí estamos avanzados en posibilidades, un cambio o dos haremos; él está muy contento con lo que tenemos el día de hoy”, declaró en la conferencia. Respecto a los objetivos que buscará cumplir al mando de Monterrey, Ortiz aceptó que es ser campeón.

"Los objetivos siempre son claros para una institución grande, así que no tenemos miedo a reconocer que es ser campeón. Después vamos a ir de a poco, porque no es fácil inculcar nuestra idea de juego", aceptó el 'Tano', quien adelantó que le gustaría implementar un juego ofensivo en el planteamiento.

