Aryna Sabalenka avanza a las semifinales de Roland Garros y sufre un nuevo rechazo de su rival

París, Francia.- La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka sigue imparable en su camino por un nuevo título y ya consiguió su clasificación a las Semifinales de Roland Garros, luego de vencer a Elina Svitolina por parciales de 6-4 y 6-4 en un encuentro que nuevamente estuvo marcado por la postura política de su rival de nacionalidad ucraniana y que provocó una nueva polémica en el torneo disputado en Francia.

Al termino del juego, Sabalenka se acercó a la red para dar la mano a Svitolina, pero la bielorrusa fue rechaza por la ucraniana que decidió pasar de largo. Al final en conferencia de prensa la número dos del mundo lamentó la actitud de su contrincante, una situación que está padeciendo desde que empezó el torneo, y aseguró que ella tampoco está de acuerdo con la guerra e incluso dijo no apoyar a su presidente.

"No quiero que mi país esté en ningún conflicto, no apoyo la guerra, lo que significa que no apoyo a Alexander Lukashenko”, dijo Sabalenka sobre la acción que volvió a ser castigada por parte del público con abucheos. En tanto que Svitolina se mostró molesta con la bielorrusa debido a que consideró que lo que hizo parecía un acto de provocación, pues ya había expresado su intención de no darle la mano.

"No sé qué estaba esperando porque yo ya dije que no iba a dar la mano. Era como una provocación. Los silbidos no me han sorprendido", mencionó ante los medios la tenista ucraniana. No es la primera vez que esto ocurre en Roland Garros, pues la misma escena sucedió en el debut de Sabalenka ante Marta Kostyuk en donde tras dar la mano al juez se retiró ignorando el saludo de su rival.

Mientras tanto, Aryna Sabalenka se enfrentará en Semifinales a la checa Karolina Muchova que antes había ganado a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por parciales de 7-5 y 6-2 y mete presión a la número uno del mundo Iga Swiatek quien se verá obligada a llegar a la Final si quiere mantener su posición en el ranking como la mejor. La polaca se enfrentará mañana a la estadounidense Cori Gauff de Estados Unidos en su encuentro de Cuartos de Final del torneo de Francia.

Djokovic avanza a Semifinales

En la rama varonil, el serbio Novak Djokovic tuvo que venir de atrás, pero al final derrotó al ruso Karen Khachanov por parciales de 4-6, 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4, en un encuentro de Cuartos de Final que terminó en tres horas y 38 minutos. Ahora enfrentará en Semifinales al español Carlos Alcaraz quien derrotó al griego Stefanos Tsitsipas.

Fuente: Tribuna