Manchester City recibe una mala noticia a unos días de la Final de la Champions League ante Inter

Ciudad de México.- El Manchester City busca e triplete esta temporada y para ello deberá ganar la final de la Champions League, un certamen que se le ha negado y a unos días del esperado duelo ante Inter de Milán, el equipo inglés recibió malas noticias. Y es que podrían no tener plantel completo para ese juego, debido a la posible baja de uno de su jugadores que se reportó con algunas molestias y no formó parte de al práctica.

El lateral derecho Kyle Walker se fue con algunas molestias después del partido de la Final de la FA Cup ante Manchester United y que ganó su equipo, pero la evolución de su lesión comienza a generar dudas luego de que no formó parte de la sesión de entrenameinto que fue abierta a los medios de comunicación. En conferencia de prensa, Pep Guardiola, técnico del equipo, habló al respecto del jugador.

Guardiola informó que Walker tiene algunas molestias y por lo tanto no arriesgaron a agravarlo por lo que esperarán para saber si podrán contar con él en la Final. "Tuvo una molestia en la espalda. Ayer (lunes) no estaba bien y hoy (martes) está un poco mejor. No hemos querido tomar ningún riesgo con él y veremos qué tal está en los próximos días", mencionó Guardiola al ser cuestionado por la ausencia del lateral.

Ve al Manchester City favorito

En su análisis del partido, Pep Guardiola aceptó la presión y consideró que el Manchester City es el favorito para llevarse la Champions League, el entrenador dijo que se sienten confiados de lo que pueda suceder y aceptan la etiqueta a la cual dijo que ya están acostumbrados.

?"Estamos acostumbrados a serlo. ¿Por qué debería ser peligroso? Tenemos que aceptarlo y salir ahí sabiendo de la calidad del rival. Aceptamos lo que la gente dice, no hay problema con eso. Es una final contra uno de los mejores equipos. Tenemos confianza. Soy muy optimista, pero al mismo tiempo no puedo negar la calidad rival. Nunca lo he hecho y especialmente no lo voy a hacer en la final de la Champions", explicó.

Por otra parte, cree que el Inter es mejor que el City en el sentido histórico, pues tienen más experiencia en estas comeptencias. "Unos quieren y otros no, es lo normal. Por historia, son mejores que nosotros. Pero esto va de ser mejor que el rival en los 90 minutos. No cuenta lo que hayas hecho en la fase de grupos, ni en la Premier League ni en la FA Cup. Tenemos que ser mejores que ellos", dijo.

Fuente: Tribuna