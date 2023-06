Hija de extécnico de Cruz Azul revela malos comportamientos de Gerard Piqué: "No inspira confianza"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A Gerard Piqué no ha dejado de perseguirlo la polémica desde su ruptura con la cantante Shakira a raíz de su relación con la influencer Clara Chía, situación que le ha generado una ola de ataques en redes sociales y la persecución permanente de los medios de comunicación, así como la reacción de otras mujeres que en algún momento fueron pretendidas por el exjugador o que en algún momento convivieron con él y que recientemente han salido a hablar sobre su comportamiento.

Una de ellas es Nadia Jémez, hija del exentreandor español del Cruz Azul de México, Paco Jémez, quien a través de un video en vivo en redes sociales, compartió una anécdota sobre una ocasión en la que salió con Gerard Piqué y que por su mal comportamiento la hizo sentir avergonzada y con deseos de terminar, aunque no aclaró en que momento fue cuando salió con el exfutbolista del Barcelona de España.

Nadia contó que en una ocasión iba en el auto con Piqué quien demostró su falta de civismo al saltarse todos los semáforos en rojo, situación que la incómodo. "Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también... Lo voy a contar, una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto", contó.

Tras eso ingresó a un estacionamiento a exceso de velocidad y platicó que cuando le fue llamada la atención por ese hecho, se comportó como si se sintiera una persona superior, lo que la hizo sentirse avergonzada y con ganas de escapar del lugar, a lo que agregó que su impresión es que no era una persona en la que pudiera confiar aumentando así la controversia en torno a la expareja de Shakira y creador de la Kings League.

"Entró a cien y pico kilómetros por hora de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle 'mira, no puedes entrar así en el parking'. Le contestó de una manera: 'Sí, vale, genial. Cómprate un amigo'. Y yo diciendo: 'Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?' No me lo podía creer. Me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. Creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona. Tenía muchas ganas de contarlo", dijo.

El exfutbolista español actualmente se mantiene en una etapa en la que los negocios son su prioridad y ha tenido que aprender a vivir en la controversia, incluso ha aludido varias veces respecto a lo que se dice en redes sociales sobre él y sus declaraciones no han pasado desapercibidas por lo que no es extraño que sea señalado por sus detractores.

Fuente: Tribuna