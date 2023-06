¿Por qué la pelea entre David Benavidez y Saúl 'Canelo' Álvarez queda descartada oficialmente?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un enfrentamiento entre Saúl 'Canelo' Álvarez y el mexico-americano David Benavidez es uno de los enfrentamientos que más interés representan entre los espectadores, quienes ahora tendrán que quedarse con las ganas, pues después de los rumores que hacían pensar en la posibilidad de que se pudiera realizar, un nuevo pronunciamiento del promotor del 'bandera roja' descartó la pelea.

Cuando parecía que habría alguna posibilidad de que se desarrollara dicho combate, a través de su cuenta de Twitter el promotor de David Benavidez, Sampson Lewkowicz explicó que la pelea no pudo concretarse finalmente, por lo que ambos boxeadores buscarán otras alternativas. De acuerdo con el manejador, tanto el equipo de 'Canelo' como el propio boxeador no respondieron a la propuesta para que ambos peleadores se enfrentaran en una de las peleas más esperadas por los fanáticos.

"Lamentablemente hoy desde el Boxing Hall tengo que comunicar oficialmente a todos los amantes de nuestro querido deporte que 'Canelo' y Canelo Team no contestaron a nuestra propuesta de pelear con Benavidez. Esta pelea no sucederá", escribió en su cuenta de Twitter dando por descartada la posibilidad de un enfrentamiento. En tanto que el equipo de 'Canelo' todavía no se ha pronunciado al respecto sobre si rechazó la propuesta.

La oferta que habría hecho el equipo de Benavidez era muy lucrativa, pues según información del portal Izquierdazo, pusieron sobre la mesa la destacada cantidad de 50 millones de dólares para que esta pelea pudiera realizarse, pero no habría interesado al pugilista tapatío quien tiene claras sus intenciones de pelear otra vez con Dmitry Bivol, por lo que estarían en negociaciones con el ruso, mismas que también parecen complicadas.

El equipo de Dmitry Bivol tampoco se ha podido poner de acuerdo para una revancha con Álvarez. Vadim Kornilov, manager del peleador ruso, expresó su descontento en una entrevista con ESPN y mandó un fuerte mensaje sobre las negociaciones, pues consideró que en realidad no quieren la revancha al pretender hacer la pelea en los mismos términos que en la primera, algo con lo que no concuerdan en el equipo.

Por otro lado, las criticas podrían llegar pronto para Saúl Álvarez, debido a su constante negativa de enfrentar a Benavidez. EL peleador mexico-estadounidense no ha parado de expresar su deseo por enfrentarlo, pero también se ha encontrado con el rechazo del tapatío quien ha declarado que no le gustaría enfrentarse a peleadores mexicanos por lo que ha descartado pelear con David, por ejemplo.

Fuente: Tribuna