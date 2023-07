'Checo' Pérez sube al podio de la F1 Sprint y gana puntos; Verstappen y el mexicano tuvieron altercado

Comparta este artículo

Spielberg, Austria.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez dejó por unos momentos los últimos malos resultados, incluyendo la clasificación de ayer, y volvió a subirse a un podio en la Fórmula 1 aunque en la prueba Sprint donde llegó en el tercer lugar, superado por Max Verstappen, ganador de la competencia. Para el mexicano significa sumar algunos puntos en el campeonato de pilotos donde ya se le acerca Fernando Alonso.

En el Sprint el primer lugar suma ocho puntos, el segundo siete unidades, el tercero seis, el cuarto cinco y así sucesivamente hasta el octavo lugar que tiene un punto. Max Verstappen llega a 203 puntos, mientras que Sergio Pérez tiene 133 unidades, seguido de Fernando Alonso con 121 puntos. El mexicano deberá hacer una buena carrera mañana en una de sus últimas oportunidades para seguir en la pelea.

'Checo' y Verstappen tuvieron pequeño altercado

En el arranque de la F1 Sprint, ambos pilotos de Red Bull iniciaron con todo cada uno en busca del primer lugar. La intensa pelea llevó a algunos roces entre los pilotos que reclamaron por lo que pasaba en la pista. Verstappen se quejó por radio de un posible empujón, al igual que 'Checo' que también reclamó por la actitud de su compañero. Al final se vio a ambos pilotos conversando sobre lo ocurrido de manera un poco tensa.

Créditos: Twitter @F1

Al final 'Checo' Pérez explicó que fue lo que pasó y aseguró que todo estaba bien con el piloto. “Creo que Max estaba molesto cuando fui por la curva dos, pero no lo vi ahí, la pasé mal en la curva uno. Lo que pasa es que moví la trayectoria para presionar y después no lo vi en la curva dos, sin embargo está todo bien y al final de cuentas la visibilidad era muy mala”, dijo el mexicano en declaraciones recogidas por FOX Sports.

Max Verstappen también habló del incidente y aseguró que todo estaba bien con su compañero, quien le explicó la acción que pudo generar un malentendido. “Tuve una mala arrancada, me puse de costado con Checo al llegar a la primera curva para evitar el accidente. Él se movió agresivo, pero lo platicamos, me dijo que no me había visto, pero ya está, a seguir adelante”, expresó el neerlandés. "Este tipo de cosas pasan, las platicas y al final todo queda bien”.

Horario y dónde ver el Gran Premio de Austria

La Fórmula 1 regresa mañana domingo 2 de julio, el mexicano Sergio Pérez ocupará el lugar 15 en la parrilla de salida para el Gran Premio de Austria y que se correrá en el circuito Red Bull Ring. La carrera está pactada para iniciar a las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna