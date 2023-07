Gareth Bale revela polémica actitud de Cristiano Ronaldo cuando jugaban juntos en el Real Madrid

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gareth Bale y Cristiano Ronaldo compartieron vestidor hace algunos años cuando ambos coincidieron en el Real Madrid, en un equipo que resultaba temible y solía ganar con claridad a sus rivales, pero eso no solía ser suficiente algunas veces para el delantero portugués quien lo demostraba con algunas actitudes polémicas como la que compartió el exjugador galés en una reciente entrevista.

Aunque reconoció que fue un buen compañero, Bale contó una anécdota en la que recordó que cuando Real Madrid ganaba y por goleada, Cristiano Ronaldo no salía contento del juego, si es que él no había participado en alguno de los goles, por lo que en los vestidores mostraba una actitud molesta. Esta situación llegaba a desconcertar a los compañeros que celebraban los buenos resultados.

"Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestidor y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto", compartió Gareth Bale en una entrevista que brindó al canal de YouTube de Martin Borgmeier.

Créditos: realmadrid.com

Gareth Bale, junto con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo formaron uno de los tridentes más importantes del futbol europeo en la que era conocida como la 'BBC', durante ese tiempo el delantero portugués se llevó algunos balones de oro, ante esto, Bale recordó que solía agradecer a sus compañeros. Apenas el pasado 9 de enero el exdelantero de la selección de Gales y Los Angeles FC anunció su retiro definitivo del futbol profesional a los 33 años de edad y tras 16 años de una prolífica carrera.

En su último año, Bale jugó su primer Mundial con su selección y fue campeón de la Major League Soccer (MLS). Gareth Bale debutó a los 16 años en el Southampton de Inglaterra, a esa misma edad recibió su primer llamado a la selección galesa convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con la selección mayor. El extremo jugó también para el Tottenham Hotspur, Real Madrid de España y Los Angeles FC de Estados Unidos.

En su palmarés presume cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres supercopas de Europa. En cuanto a competiciones locales de clubes, tiene tres ligas de España, una Copa de la Liga de Inglaterra, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una liga de la MLS. Es el máximo goleador de la selección de Gales y es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de su país. Ahora cumple su sueño como jugador de golf.

Fuente: Tribuna