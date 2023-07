Jaime Lozano anticipa rotaciones para juego contra Qatar: "Todos merecen estar dentro del campo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, ya prepara el último juego de la fase de grupos de la Copa Oro ante el combinado de Qatar, mismo para el que ya prepara algunos cambios en al alineación titular. El estratega aseguró que no son cambios al azar, sino que se piensa en mantener en óptimas condiciones a los diferentes jugadores con los que cuenta, pues es necesario en este tipo de torneos.

“Todos merecen estar dentro del campo, primero que nada", comenzó el estratega mexicano sobre los cuestionamientos de posibles cambios en al alineación. "Después en tratar de cuidar a la gente que ha tenido más minutos, que va a ser importante y tenemos bastante tiempo de cara a lo que vendría, pero a salir a ganar. No es cambiar por cambiar, es ver cómo está la gente, saber que en estos torneos es importante tener a la mayor cantidad de jugadores enchufados”, dijo.

Lozano agregó que es por estos motivos que piensa en hacer cambios el día de mañana cuando se mida a Qatar que no tiene muchas esperanzas en el grupo luego de su derrota en el debut, así como el empate ante Honduras que no le ayuda mucho. Entre los cambios que se vislumbran en la alineación está el que Santiago Giménez juegue como delantero titular en lugar de Henry Martin, quien en había sido el nueve del 'Jimmy'.

Créditos: Twitter @miseleccionmx

Respecto a sus días como seleccionador nacional, Lozano admitió que se encontró con jugadores que lo sorprendieron gratamente. Si bien ya conocía a la mayoría de futbolistas por haberlos dirigido en los Juegos Olímpicos, hay otros con los que no había coincidido y que lo impresionaron como Luis Chávez, Orbelín Pineda y Jesús Gallardo quienes han destacado en los últimos partidos.

“Como exjugador zurdo, te fijas mucho en los perfiles o en lo que quisiste hacer y nunca pudiste, en mi caso me pasa así y evidentemente, yo había visto a Chávez, porque lo enfrenté muchas veces cuando estaba en la Sub-20 con Gallos, siempre me hizo gol. Es un jugador, de los que no había tenido, que tiene un techo muy alto. Por ser zurdo, posiblemente me fijo más en los zurdos.

"No había tenido a Orbelín, se me hace un crack, lo vi entrenar en Gallos Blancos, pero no me tocó dirigirlo, lo mismo Gallardo, lo tuve poquito tiempo en Pumas, y así puedo ir diciendo de cada uno, pero creo que, como zurdo, te gana un poquito el corazón más hacia los zurdos”, mencionó el entrenador mexicano en palabras citadas por el medio ESPN.

Fuente: Tribuna