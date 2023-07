Muere el piloto Dilano Van't Hoff en un terrible accidente en el Circuito de Spa Francorchamps

Comparta este artículo

Lieja, Bélgica.- El automovilismo se encuentra de luto luego del fallecimiento del joven piloto Dilano Van't Hoff, de apenas 18 años, y que ocurrió este sábado 1 de julio tras un terrible accidente ocurrido en plena carrera del campeonato de Europa de Fórmula Regional en el Cirucuito de Spa Francorchamps en Bélgica. La organización del evento lo informó en un comunicado oficial y rápidamente llegaron las diferentes reacciones en todo el mundo.

Todo ocurrió en la última vuelta de la carrera, eran aproximadamente las 10:00 horas, tiempo local, y arreciaba una importante lluvia lo que complicó el trabajo de los pilotos. Bajo estas condiciones ocurrió un terrible choque en la recta de Combes y fue ahí donde el neerlandés perdió la vida al ser alcanzado por un auto a más de 200 kilómetros por hora que lo dejó en la pista, según lo reportado por el periódico La Derniere Heure Les Sports.

Aparentemente el piloto que iba detrás de él no pudo evitar el choque en el que participaron varios vehículos, pero el más afectado fue Van't Hoff, quien todavía fue extraído del monoplaza y llevado a un hospital donde pese a los intentos de reanimación, ya no pudieron salvarle la vida, según informó el medio especializado Car and Driver por lo que el joven fue declarado sin vida y posteriormente lo informó la organización.

Esta carrera era un preámbulo de las 24 Horas de Spa que se desarrollaron horas más tarde y en donde se dedicó un minuto de silencio en memoria del piloto. En la Fórmula 1 también tuvo repercusiones y en el Sprint del Gran Premio de Austria también se participó de un minuto de silencio. Por su parte, la propia F! se pronunció respecto a lo ocurrido y envió sus condolencias a familiares y amigos del piloto.

“Estamos muy tristes de saber del fallecimiento de Dilano Van 't Hoff hoy en Spa-Francorchamps. Dilano murió persiguiendo su sueño de alcanzar la cima del automovilismo. Junto con toda la comunidad del automovilismo, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, expresó Stefano Domenicali, presidente de la F1 en el breve pronunciamiento publicado en redes sociales.

Como muchos pilotos, comenzó desde niño en las pruebas de karting y poco a poco fue ascendiendo a las categorías profesionales. Dilano había ganado un campeonato en Fórmula 4 en España y un subcampeonato en Emiratos Árabes Unidos y actualmente se encontraba disputando su tercera temporada en Fórmula Regional junto con la escudería neerlandesa MP Motorposrt hasta este día.

Fuente: Tribuna