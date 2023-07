Raúl Jiménez descarta fichar con América para este Apertura 2023 y ya tiene definido su futuro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una temporada complicada en el Wolverhampton, donde Raúl Jiménez no había sido considerado en el cierre del torneo acumulando una cantidad importante de partidos sin jugar, así como la falta de gol en la Premier League y la emotiva despedida de los aficionados en su último partido en casa en la pasada temporada, los rumores comenzaron a relacionar al delantero con un eventual regreso al futbol mexicano.

El candidato ideal para recibir a Jiménez era el América, de donde es canterano, además de que los azulcremas tenían la necesidad de un delantero; sin embargo, el propio Raúl descartó la posibilidad de jugar en e equipo del que surgió y por el contrario ya tiene definido su futuro para la próxima temporada. Contrario a lo que se podría pensar, no regresará al futbol mexicano y tampoco tiene la intención de abandonar Inglaterra.

Jiménez jugará en el Wolverhampton, pues aseguró que cumplirá su contrato restante, el cual es de un año. El equipo inglés ya se ha despedido de algunos jugadores a la ofensiva, por lo que el mexicano estaría considerado. "Tengo un año de contrato con Wolves, si lo tengo que cumplir lo voy a cumplir porque estoy muy contento con toda la gente, la afición y el equipo siempre me han tratado de manera increíble”, aseguró el jugador en entrevista con TUDN.

Raúl asegura que todavía tiene nivel para jugar al máximo nivel por lo que no llegó a considerar el regresar a la Liga MX. “Bueno, siempre esos rumores y más en esta época del año, cuando son los fichajes salen muchas cosas de diferentes equipos, pero bueno, en mi cabeza ahorita mismo está seguir en Inglaterra, seguir en el máximo nivel y sé que puedo seguir haciéndolo, sé que tengo las capacidades para para hacerlo", declaró.

Raúl Jiménez no formó parte de la Selección Mexicana debido a que se sometió a una operación por una lesión que lo venía aquejando desde hace tiempo y pese a que por el momento no desea regresar al futbol mexicano, no descarta volver a América en un futuro. “Pero sí, en un futuro tal vez, me veo regresando en América porque es algo que me gustaría y sé que sería algo muy bueno para terminar mi carrera”, dijo.

Jiménez también compartió la ilusión de poder jugar con México en el Mundial del 2026, por lo que aseguró que trabajará para cumplir ese objetivo. “Voy a seguir trabajando para eso. Voy a seguir luchando, primero en mi equipo, en donde sea que esté y ya después cuando estén los llamados a selección. Si sigo siendo convocado, yo voy a dar siempre mi máximo esfuerzo para para eso", mencionó.

