Madrid, España.- Este sábado el Estadio Metropolitano donde juega el Atlético de Madrid recibió la ''Velada del año 3' un evento que combina el deporte y el entretenimiento organizado por el popular streamer español Ibai Llanos y en la que participan diversas personalidades de la industria de la creación de contenido digital que participan o no en algunas actividades. En su tercera edición generó altas expectativas y es principalmente popular entre los más jóvenes.

En ese escenario, una de las personalidades invitadas fue el exfutbolista español Gerard Piqué, quien junto a Llanos organiza también la Kings League, una liga de futbol alternativa con un formato de competencia peculiar y la participación de exjugadores y youtubers como presidentes de los clubes. También se ha mantenido en medio de la polémica, tras su separación de la cantante colombiana Shakira.

Esto le ha llevado a ganarse la animadversión de un buen número de personas y parece que en el marco de este evento no lo han olvidado por lo que el exfutbolista a su entrada al estadio recibió un sonoro abucheo por parte de los presentes. Ataviado con una camisa y unas llamativas gafas, no pudo evitar el rechazo de las personas que se dieron cita en el recinto. Aunque pareció no tomarle mucha importancia, la molestia del público se trasladó también a las redes sociales donde le dedicaron algunos memes.

La 'Rivers' pierde y fans estallan

Entre los eventos más importantes de la 'Velada del año 3' estaban las funciones de box que enfrentaron a diferentes personalidades de la industria de entretenimiento por internet y en donde destacaba la pelea de la mexicana Samantha Rivera, mejor conocida como la 'Rivers' contra la española Marina Rivera, quien también es conocida por el mismo sobrenombre y en donde la regiomontana cayó en un combate que para los fans se trató de un robo por lo que estallaron en redes sociales.

La streamer mexicana saltó al ring al más puro estilo del 'Canelo' Álvarez con la conocida estrofa de The Final Countdown a ritmo de mariachi. ya sobre el cuadrilátero, Samantha 'Rivers' lució en mejor forma soltando constantes golpes a su rival quien aguantaba y era llevada contra las cuerdas ante el asedio de la mexicana. En una pelea pactada a tres rounds finalmente los jueces dieron ganadora a la española por decisión dividida de 2-1.

Tras la decisión, los fanáticos no quedaron conformes y estallaron molestos. No pasó mucho para que el hashtag 'robo' se volviera tendencia en redes sociales. Incluso algunos cambiaron el nombre del evento y empezaron a llamarlo con el sobrenombre de la 'Robada del año' ante lo que consideraron había sido una injusticia contra la mexicana quien se había preparado durante los últimos meses.

