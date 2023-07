"Creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya": Exdirectivo del PSG lanza critica al delantero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kylian Mbappé es el centro de atención en el futbol de Europa, pues entre el delantero y el París Saint-Germain (PSG) se viven momentos de tensión e incertidumbre por su futuro. El caso ha generado el malestar de los involucrados y también ya se ha traspasado al vestidor, según lo que han reportado medios franceses. Y entre tantas versiones también han llegado puntos de vista de quienes en algún momento han estado involucrados en el equipo.

Es por ejemplo el caso del exfutbolista brasileño Leonardo, quien en su momento fue director deportivo del PSG y coincidió con Mbappé tras su compra al Mónaco. Para el exdirigente el atacante francés ya no debería seguir en el equipo aunque un año más de contrato y considera que es ya el momento de que parta del club pues cree que eso sería lo mejor para el conjunto parisino que se encuentra en reconstrucción

"Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya", opinó Leonardo en palabras para el diario francés L'Equipe. Pero para Leonardo, la necesidad de que se vaya el jugador no pasa solamente con su deseo de emigrar a una nueva liga, sino que tampoco cree que su papel sea tan relevante en cuanto al vestidor, pues no considera que se trate de un líder y es complicado para sus compañeros.

Leonardo cuando era directivo. Créditos: Twitter @PSG_espanol

"Por lo que ha pasado estos dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar a un equipo. Es un gran jugador y un gran goleador, pero no un líder. Es difícil hacer un equipo a su alrededor", dijo el exdirigente del conjunto capitalino que no se guardó nada contra el delantero y aseguró que no afectaría al futuro del equipo, pues considero que tampoco ha sido relevante en resultados.

"El club existía antes de que llegará él y existirá cuando se vaya. Lleva seis años en París y cinco clubes diferentes han ganado la Copa de Europa... y ninguno contaba con Mbappé. Eso significa que es totalmente posible ser campeón sin él", aseguró al rotativo francés. Mientras tanto, Mbappé ya recibió un ultimátum por parte del presidente del club quien aseguró que el futbolista no se irá tras cumplir su año de contrato.

Las dos únicas opciones que el club deja al delantero europeo es firmar la extensión de contrato hasta el 2025 o salir en este mismo mercado y será en un plazo de dos semanas cuando deba comunicar su decisión. En tanto, el jugador fue de vacaciones a Camerún, lugar de donde es originario su padre y a su regreso tendrá que decidir que hará.

Fuente: Tribuna