Entrenador de la MLS sugiere que árbitros den trato especial a Lionel Messi como a otras figuras

Ciudad de México.- Ante la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) comienzan a surgir las dudas sobre como será su paso en todos los aspectos por la liga estadounidense y uno de los temas que han llamado la atención es cómo tratarán los árbitros a la estrella argentina. Ante esto sorprendió la sugerencia de un entrenador de la liga, cuya identidad fue resguardada por el anonimato, y en donde considera que se le debe dar un taro especial.

El periodista Pablo Maurer escribió un artículo al respecto en el medio The Athletic en donde consiguió algunos puntos de vista, entre ellos el de un entrenador quien dijo que "debería tener el trato de Jordan", esto en alusión a la época en la que algunos entrenadores criticaron sobre la posibilidad de que era favorecido, situación que en su momento molestó al exjugador de la NBA. Además, también buscó el punto de vista de exárbitros.

En ese caso resaltó el testimonio de Baldomero Toledo quien cree que cada árbitro tiene su propio estilo, así como las consideraciones que tienen para proteger a los futbolistas y en el caso de Messi no será un trato especial. “Como árbitros, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo y forma de definir el juego. Tenemos nuestras propias formas de proteger a los jugadores. Tenemos que ser proactivos, tenemos que sancionar faltas, tenemos que castigar a cualquier jugador que haga una entrada estúpida.

"Nadie, ni siquiera mi propio jefe me dijo nunca ‘no olvides que tienes a ese tipo en el campo, asegúrate de que no sea un objetivo para los jugadores’, no. Simplemente lo sabíamos. No necesitábamos que nos dijeran eso”, mencionó. La ciudad de Miami se prepara para dar un recibimiento especial al delantero argentino, incluso ya fue pintado un mural con el rostro del jugador mostrando el entusiasmo por su llegada.

Será el 16 de julio, en un evento que se espera sea una gran fiesta aunque aún no se dan los detalles completos, cuando el Inter presente a Messi como su nuevo futbolistas. Además, ese día habría otra sorpresa, pues también se espera que sea la presentación de Sergio Busquets, exmediocampista del Barcelona. Con esto el Inter agregaría a dos elementos que fueron parte del mejor equipo blaugrana de los últimos años y todavía faltaría Jordi Alba.

Tras ser presentado ese día, Messi comenzará su preparación para su debut el 21 de julio ante Cruz Azul de México en el inicio de la Leagues Cup, juego para el que ya se agotaron todos los boletos. Actualmente, el argentino sigue de vacaciones, hace unos días estuvo en su natal Argentina donde celebró su cumpleaños y formó parte de dos partidos amistosos en donde se despidieron Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme. Después estuvo en una playa en las Bahamas.

