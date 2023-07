¿Se cae el reciente fichaje de Cruz Azul? 'Tuca' Ferretti responde a la situación de Willer Ditta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El defensor colombiano Willer Ditta ya fue confirmado hace unos días como el próximo refuerzo del Cruz Azul en este torneo Apertura 2023, pero nuevas versiones comenzaron a circular y dejaron ver la posibilidad de que el fichaje del futbolista sudamericano se cayera en el último momento y esto se debe a que en Argentina mencionaron que su pase no estaría cerrado todavía.

Y es que el defensa ya está en México y se prepara para recibir su permiso de trabajo, pero Ignacio Astore, presidente de Newell's Old Boys, aseguró en una reciente entrevista que el pase de Ditta: “No está cerrado. Sigue perteneciendo a Newell’s hasta que no se cierre el acuerdo económico”, dijo el dirigente en palabras para La Capital de Argentina. Incluso dejó entrever que esto podría desembocar en un largo conflicto.

“Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no tiene contrato firmado. Todavía no está autorizado a jugar en otro equipo. Nosotros defendemos la plata de nuestra institución. Cuando tengamos definido el número lo daremos a conocer”, afirmó el dirigente. Ante esta duda, el entrenador celeste Ricardo Ferretti fue cuestionado sobre la situación del defensor y arrojó algo más de claridad al respecto.

“Por lo que sé, todo está en orden, no hay ningún problema, el jugador hizo trámites, para tomarse en cuenta como cualquier integrante del equipo, muchas veces ustedes saben más que yo, no sé de dónde sacan tantas cosas, tiran la pedrada y si pega, qué bueno, yo puedo decir una cosa, si no, invento otra, pero con el micrófono nunca me equivoco”, aseguró el 'Tuca' respecto a la situación de su nuevo elemento.

'Tuca' no descarta más cambios en el plantel

Por otra parte, Ricardo Ferretti no descarta que pueda haber más cambios en el plantel, tanto en altas como en bajas, pues aseguró que existe la posibilidad de que dos de sus futbolistas se vayan a Europa por lo que mientras el mercado siga en movimiento todo puede pasar, según lo consideró el estratega que actualmente no ha tenido el mejor inicio con el Cruz Azul en el torneo.

“Mientras las ventanas estén abiertas, hay la posibilidad, no sólo que vengan, también que salgan, también hay una posibilidad de que ciertos jugadores van para Europa, pues la ventana está abierta y van a querer ir, si está abierta, sería padre traer a alguien de Europa, mientras estén abiertas las ventanas, hay la posibilidad. De aquí para allá, de allá para acá, así es, eso conlleva situaciones, si es mexicano no pasa nada, sería extemporáneo, ya tenemos dos”, declaró.

Fuente: Tribuna