Jaime Lozano responde a la posibilidad de llamar a jugadores naturalizados a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- El director técnico interino de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, habló respecto a la posibilidad de llamar a los jugadores naturalizados al tri, un debate que sigue presente a través de los años y que ahora surge nuevamente debido a que un jugador destacado como el colombiano Julián Quiñones ya ha hecho público su deseo de poder ser considerado para jugar con México en un futuro.

En el debate sobre si incluiría a jugadores naturalizados, Lozano mandó una advertencia y es que no descartó la posibilidad, pero si dijo que tenían que estar en un nivel bastante alto para ser tomados en cuenta. "Si un jugador se naturaliza tiene que ser, para a mí modo de ver, tiene que ser muy superiores, muy por encima de lo que tenemos en México", aseguró el 'Jimmy', quien agregó que de otro modo no los llamará.

"Si tienen un nivel similar yo voy a apostar por el jugador nacional que el extranjero", agregó. Sobre los casos particulares de Berterame o Quiñones reconoció que han tenido muy buen papel en México, no obstante, por ahora evitó hablar de la posibilidad de su llamado y aseguró que están completos con los 23 jugadores con los que cuentan actualmente y que buscarán ganar el título de la Copa Oro.

"Tanto Berterame como Quiñones han tenido dos o tres años fabulosos en la Liga MX, por algo también buscan naturalizarse, se siente cómodos en el país, su país... normalmente estos naturalizados planean, hacen su vida y hasta planean tener hijos en nuestro país, pero hoy no los tenemos, estamos con estos 23", declaró el entrenador en la conferencia de prensa previa al partido contra Jamaica.

Respeta a Jamaica

Sobre su próximo rival, Jamaica, Jaime Lozano reconoció que es un plantel competitivo y comparó a esta generación con las que se enfrentaron hace unas décadas, pues cree que ya no son como antes y ahora se trata de un equipo conformado por jugadores que se encuentran en grandes equipos y que saben aprovechar sus condiciones físicas, además los ve como candidatos a clasificar al Mundial.

"Si nos vamos seis o siete años atrás, Jamaica no es lo que es ahora, en gran parte por los jugadores, en los equipos que están, sin duda es muy fuerte. Es una Selección que por algo está en semifinales, hizo siete puntos y son muchísimos, no ha perdido, tendrá muchísimas posibilidades de estar en el próximo Mundial por esos tres espacios que no ocupará Canadá, Estados Unidos y México. Entienden el juego de otra manera y aprovechan la genética que tienen", dijo.

