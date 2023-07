Johan Vásquez rompe el silencio y revela si quiso abandonar la concentración de la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Previo a la participación de México en la Copa Oro surgió el rumor de que algunos jugadores de la selección ya no querían seguir y se planteaban abandonar al equipo que días antes había sufrido la eliminación de la Nations League contra Estados Unidos. Entre los posibles futbolistas surgió el nombre de Johan Vásquez quien no era considerado por el entrenador mexicano, mientras también debía pensar en su futuro en Italia.

"Nunca dije que quería abandonar a la Selección, pero sí había cosas que me picaban la cabeza", mencionó el jugador en conferencia de prensa y quien explicó los motivos que lo mantenían distraído. "Había tenido un año difícil en Europa. Hoy, el 'profe' me ha dado la oportunidad, la confianza, y ha cambiado el tema mental. Todos queremos jugar y somos competitivos, pero sí han cambiado las cosas", dijo Lozano citado por El Universal.

Ahora, Johan Vásquez es un habitual para Jaime Lozano y ha tenido un buen papel en la zaga central y apunta a ser uno de los jugadores que enfrenten a Jamaica en las semifinales de la Copa Oro donde reconoce el peligro de sus rivales a quienes se enfrentado ya en reiteradas ocasiones debido a que estuvieron en su grupo de Liga de naciones y destacó su capacidad al contragolpe, algo que deberán cuidar.

Créditos: Cremonese

"Somos conscientes del ataque de Jamaica, contragolpean muy bien, nos hicieron mucho daño en el Estadio Azteca. Hoy es de mentalizarnos que son jugadores con jerarquía, porque tienen una y te la mandan guardar", dijo Vásquez, respecto al partido. Por otra parte recordó lo que pasó en el Mundial cuando no fue tomado en cuenta, aunque ahora asegura que lo tomó de la mejor manera.

"En aquel momento me hacia fuera del Mundial, porque no vivía un momento bueno, pero era consciente de que podía ir o no. Cuando supe que iba, me emocioné, porque era una meta. En un Mundial no vas con todo pagado, sabemos que podemos jugar o no. El competir, era consciente que a lo mejor no me tocaba jugar y fui con ese rol, de apoyar a México”, compartió el zaguero mexicano.

Fuente: Tribuna