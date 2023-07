Novak Djokovic iguala un récord de Federer tras triunfo en Wimbledon; Iga Swiatek cae ante Svitolina

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El serbio Novak Djokovic, número dos del ranking, sigue cumpliendo con las expectativas en Wimbledon y esta vez superó su encuentro de cuartos de final donde derrotó al ruso Andrey Rublev, número siete del mundo, por parciales de 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3 luego de casi tres horas de juego. Esta victoria lo instala en semifinales y lo mantiene invicto, pues no ha caído en este torneo desde 2017.

Pero esta victoria representó algo más, pues al alcanzar la antesala de la final iguala al suizo Roger Federer como los tenistas que han logrado llegar a semifinales de un Grand Slam, pues ambos han alcanzado esta instancia en 46 ocasiones. En su siguiente encuentro se enfrentará al italiano Jannik Sinner quien derrotó a Román Safiulin por parciales de 6-4, 3-6, 6-2, y 6-2 por lo que el número ocho tendrá un gran reto.

Al final de su encuentro, Djokovic restó importancia a su marca conseguida y aseguró que solo piensa en seguir compitiendo en el torneo. "Al final del día, no me gusta pensar demasiado en las estadísticas. El torneo sigue activo para mí y sigo en él. Eso es todo en lo que estoy pensando en este momento, dirigiendo mi atención al próximo partido. Solo se pondrá más difícil, lo sé, pero me gustó la forma en que jugué hoy en la cancha", dijo en palabras citadas por los medios oficiales del torneo.

Elina Svitolina sorprende y elimina a Iga Swiatek

En la rama femenil la sorpresa del día la dio la ucraniana Elina Svitolina, número 74 del ranking mundial y quien se impuso a la favorita Iga Swiatek, la número uno del mundo. Elina ganó en una difícil contienda que se extendió por dos horas y 50 minutos por parciales de 7-5, 6-7 (5) y 6-2. "No fue fácil jugar contra Iga, es la número uno y siempre lucha", aseguró la ucraniana después de su victoria.

Créditos: Twitter @Wimbledon

Svitolina regresó hace unos meses después de haberse convertido en madre y esta retomando su nivel, la tenista ha estado también un poco en la polémica debido a su convicción por no dar la mano a las tenistas rusas o bielorrusas ante las que se enfrenta debido al conflicto entre sus países. Es por esta situación que también reconoció a su rival de este día, pues asegura que ha apoyado a su país.

"No solo es una gran campeona, sino una persona increíble, fue la primera que ayudó a los ucranianos y ha sido una ayuda enorme. Nno es fácil jugar contra alguien con quien compartes buenos momentos", dijo Svitolina en declaraciones recogidas por la agencia AFP después de su victoria.

Fuente: Tribuna