Selección Mexicana: Luis Chávez no cree que México sea el favorito ante Jamaica en la Copa Oro

Las Vegas, Estados Unidos.- La Selección Mexicana se enfrentará a Jamaica en la semifinal de la Copa Oro de la Concacaf en busca de acceder a la final del torneo, en el papel el Tri es el favorito para avanzar, pero para el seleccionado mexicano Luis Chávez esto no es así, pues ve a los caribeños también con posibilidades de pelear el sitio en el partido por el título que el equipo mexicano no pudo ganar en la edición pasada.

Chávez, recordó que Jamaica tienen jugadores de gran calidad por lo que no se confía en considerar como favorito a México. "Yo creo que está 50 y 50 por ciento porque es un equipo complicado y con calidad. Tienen jugadores de muy alto nivel en ofensiva y pueden hacernos mucho daño con su velocidad", dijo en entrevista con la cadena TUDN. El mexicano también recordó los otros enfrentamientos que han tenido.

Para el jugador, anteriormente no contaban con un equipo completo, por lo que los juegos anteriores no reflejaban el verdaderos nivel. Cabe resaltar que en aquellos encuentros México no tuvo partidos tan sencillos. "Sí, creo que sí a mi parecer los dos juegos que tuvimos no estaban completos y fueron difíciles los juegos, ahora tienen a todas sus figuras y serán aún más complicados", agregó el jugador de Pachuca.

Créditos: Twitter @miseleccionEN

Jamaica sorprendió desde el inicio del torneo y destacó en un grupo que compartió con Estados Unidos, rival contra el que empató. La diferencia de goles lo llevó al segundo lugar del grupo y eso lo hizo encontrarse con México en semifinales. Su plantel es uno de los más completos, con futbolistas que militan en la primera división de Inglaterra y en otras partes del mundo y donde su gran figura es Leon Bailey.

"Siempre la Selección Mexicana está entre los candidatos para ganar, pero yo creo que Estados Unidos y Jamaica tienen muy buenos planteles y podrían estar entre los candidatos junto a nosotros para ser campeones. El partido de Estados Unidos fue bastante malo y hoy tenemos la sed de revancha pensando que podemos toparlos después y tenemos mucha hambre de ganar", agregó.

Por otra parte, Chávez, habló sobre la sensación que le da utilizar el número 18 que anteriormente perteneció a Andrés Guardado, y aunque aceptó que le gusta más usar el 24. "Sé que lo usó un gran jugador y compañero, histórico es una gran responsabilidad portarlo, me gusta más el 24 y si por mi fuera lo usaría, pero no me disgusta usar el 18", dijo al respecto.

Fuente: Tribuna