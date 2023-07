Chivas: Ya hay fecha de debut de Erick Gutiérrez; Alexis Vega verá primeros minutos tras lesión

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El mediocampista Erick Gutiérrez, uno de los refuerzos de la Chivas para este Apertura 2023, por fin podrá tener sus primeros minutos con el equipo tapatío, así lo afirmó el director técnico Veljko Paunovic. Además, no es la única buena noticia para el equipo ya que Alexis Vega, quien había estado ausente por lesión, también volverá a la actividad y disputará su primer partido en este semestre.

En el caso de Gutiérrez, Paunovic reveló que todavía no está en el nivel físico óptimo, en cuanto a su condición, pero consideró que ha ido evolucionando bien y eso no le impedirá tener algunos minutos. No será en la liga cuando sea presentado ante la afición, sino en el partido amistoso ante el Athletic de Bilbao que se disputará este domingo en el estadio Akron como parte de las series de juegos que pactaron ambas instituciones.

“En primer lugar, él está evolucionado bien en devolver su nivel físico. No hemos tenido la luz verde de que está en los números adecuados para que no tengamos un contratiempo, pero él está evolucionado muy bien. Ya está participando con el resto de grupo, se ve su calidad técnica y visión. Esperamos que debute contra Bilbao, verle minutos necesarios para él y sobre todo, presentarlos ante el público, esperando que puedan estar y apoyando al equipo”, dijo en conferencia de prensa.

El otro futbolista que también estará disponible es Alexis Vega, el delantero del equipo tapatío parece estar listo tras la lesión que lo dejó fuera de la Copa Oro con la Selección Mexicana y también lo hizo perderse el inicio del torneo Apertura 2023, pero ahora ya está listo para reaparecer, aunque será igual al caso de Gutiérrez que vera sus primeros minutos en el partido contra el conjunto español.

"Érick Gutiérrez, igual que Alexis Vega, está en su última fase de recuperación y esperamos verlo ante Bilbao”, aseguró Paunovic en conferencia. De esta manera está cerca de contar con su plantel completo para el torneo, aunque éste entrará en pausa la próxima semana. Mientras tanto jugarán su partido correspondiente a la fecha tres ante el Necaxa en busca de un nuevo triunfo en el torneo.

Fuente: Tribuna