Ciudad de México.- El brasileño Ronaldinho fue una de las grandes 'bombas' del mercado en el futbol mexicano, el hecho de que una figura de su categoría llegara al país fue motivo de atención por todos los aficionados, pero en su paso por Querétaro había una anécdota que pocos conocían y es que el talentoso futbolista quedó maravillado con el talento de un futbolista mexicano que en ese entonces hacía sus primeras intervenciones en el profesionalismo.

Orbelín Pineda, quien hoy en día es uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana y que el semestre pasado fue campeón con el AEK de Grecia, fue el jugador que sorprendió a Ronaldinho con su talento, tanto que el brasileño pidió al técnico del equipo que lo pusiera a jugar con él, asegurando que el lo haría jugar, pues le había visto talento al chico que por entonces era una promesa.

Arturo Villanueva, quien entonces era presidente administrativo del equipo queretano, recordó que en e primer entrenamiento que compartió con Orbelín, Ronaldinho fue a decirle a Ignacio Ambriz, el técnico en ese momento, que lo pusiera a jugar, pues consideraba que tenía futbol. Desde entonces, el hoy mediocampista de la selección se destacó y se saltó todas las cateogrías menores para quedarse en primera división.

"(Orbelín) estaba registrado en la Sub 17 y cuando empieza a destacar; Orbelín es de esos jugadores que se brincó todos esos procesos, pasó de la 17 a Primera División y ser titular, incluso cuando llegó Ronaldinho y lo vio en el primer interescuadras habló con Nacho (Ambriz) y le dijo: ‘¡el niño juega eh!’, al niño pónmelo a lado y va a jugar siempre. Orbelin era de esos jugadores que le veías el carácter y las cualidades dentro y fuera del campo”, recordó Villanueva en el podcast de Antonio de Valdés.

Villanueva recordó el reto de Orbelín cuando mencionó que llevaría jugadores extranjeros para le mediocampo, situación que Pineda tomó como con humor y muy seguro le dijo que él es el que iba a seguir jugando, actitud que sorprendió al directivo pues apenas tenía 18 años en ese entonces el futbolista mexicano que ha logrado ser campeón en casi todos los clubes en los que jugó.

“Me acuerdo que ya se estaba consolidando y le dije que traería jugadores importantes a su posición porque necesitaba reforzar y le dije que no se preocupara porque su proceso era muy bueno e iba a seguir jugando, en ese momento se volteó riendo y me dijo ‘traiga 20 extranjeros, aquí el que va a jugar soy yo’, eso fue a los 18 años, esa mentalidad es la que no veo en otros jugadores”,

