Fan apuñalado en Copa Oro asegura que no perdonará a su agresor: "Quiero saber por qué lo hizo"

Ciudad de México.- Durante la Copa Oro un video de una pelea en la tribuna del estadio Levi's dio la vuelta al mundo, pero desafortunadamente no se trató de una simple gresca, pues uno de los involucrados resultó herido con un arma blanca. Las imágenes posteriores del fan ensangrentado se viralizaron y provocaron la intervención de las autoridades de California y la cooperación de las deportivas para dar con el responsable.

En el video se observa como un hombre sostiene una navaja, misma con al que instantes después apuñala al hombre quien se ve balado en sangre en otro de los videos que circularon en la red. Finalmente, las autoridades pidieron la colaboración de los ciudadanos para dar con el paradero del agresor y unos días después las autoridades de California lograron dar con el responsable de lo ocurrido.

De acuerdo con el informe de la policía, el hombre no opuso resistencia y fue trasladado a la cárcel del condado bajo el cargo de sospechoso de intento de homicidio. Ahora se encuentra a la espera de definir su situación legal. En tanto que la víctima, Emmanuel Díaz, quien se encuentra todavía en un hospital que se reporta estable, pero en observación, aseguró que no perdonará a su agresor además de que busca conocer los motivos de sus acciones.

"No lo voy a perdonar... No estoy en condiciones de moverme. Tengo mucho enojo en mi cabeza y no lo voy a perdonar. Quiero saber por qué lo hizo, por qué intentó asesinarme", dijo Díaz para el medio ABC San Francisco. Por otra parte, la situación que vivió fue tan impactante que ahora duda sobre la posibilidad de volver a ir a un estadio, pues le sorprendió que no hubiera las medidas suficientes para evitar algo como esto.

"Pensaría dos veces en volver a asistir a un estadio. Nunca vi algo como esto, donde nadie te inspecciona al entrar. No puedo imaginar que traspases la seguridad con algo como un puñal", analizó el afectado quien en una entrevista otorgada hace unas semanas a Televisa, relató como fue el momento en el que fue herido. “Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló", mencionó.

