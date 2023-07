Newell's Old Boys hace oficial la llegada de Willer Ditta a Cruz Azul y le impone una condición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días surgieron los rumores sobre que el fichaje de Willer Ditta a Cruz Azul podría caerse, pero fue el propio Newells Old Boys quien confirmó la salida de su futbolista. El conjunto argentino también reveló detalles del fichaje del futbolista colombiano en donde el conjunto celeste tendrá el 90 por ciento de los derechos de la carta del jugador, en tanto que los sudamericanos conservarán el 10 por ciento.

También se detalló una condición, y es que si el Cruz Azul no vende a Ditta el próximo año, entonces estarán obligados a adquirir ese diez por ciento del equipo argentino. Es así como se resolvió el caso del defensor que ya se encuentra en México y ahora ya podrá estar disponible en cualquier momento para debutar, aunque es posible que sea hasta el reinicio de la liga cuando sea tomado en cuenta.

“Como parte de las condiciones acordadas establece que, si Cruz Azul no logra vender al futbolista antes del 30 de junio de 2024, estarán obligados a adquirir automáticamente el porcentaje restante”, detalló el club en su comunicado en donde le deseó también éxito en su nueva etapa. Las inquietudes comenzaron a raíz de una entrevista que le hicieron al presidente del club en Argentina donde aseguraban que todavía no estaba hecho el pase.

Ignacio Astore, presidente de Newell's Old Boys, había asegurado en una reciente entrevista que el pase de Ditta: “No está cerrado. Sigue perteneciendo a Newell’s hasta que no se cierre el acuerdo económico”, dijo el dirigente en palabras para La Capital de Argentina. Incluso dejó entrever que esto podría desembocar en un largo conflicto, puesto que aun no estaba autorizado para jugar.

“Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no tiene contrato firmado. Todavía no está autorizado a jugar en otro equipo. Nosotros defendemos la plata de nuestra institución. Cuando tengamos definido el número lo daremos a conocer”, afirmó el dirigente. Ante esta duda, el entrenador celeste Ricardo Ferretti fue cuestionado sobre la situación del defensor y arrojó algo más de claridad al respecto.

“Por lo que sé, todo está en orden, no hay ningún problema, el jugador hizo trámites, para tomarse en cuenta como cualquier integrante del equipo, muchas veces ustedes saben más que yo, no sé de dónde sacan tantas cosas, tiran la pedrada y si pega, qué bueno, yo puedo decir una cosa, si no, invento otra, pero con el micrófono nunca me equivoco”, aseguró el 'Tuca' respecto a la situación de su nuevo elemento.

Fuente: Tribuna