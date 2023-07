AMLO felicita a Randy Arozarena por Juego de Estrellas de la MLB e invita a mexicanos a hacer deporte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le envió una felicitación al beisbolista cubano-mexicano, Randy Arozarena por su desempeño en el Juego de las Estrellas de la MLB (Grandes Ligas de Béisbol, en español). Al mismo tiempo, invitó a los mexicanos a realizar deporte.

En la 'mañanera' de hoy, jueves 13 de julio del 2023, el mandatario López Obrador señaló que el pasado miércoles 12 salió a hacer deporte y caminar, por lo que hizo una invitación al pueblo de México para que se ejercitara. En su intervención, AMLO recordó que recientemente se realizó el Juego de Estrellas de la MLB, por lo que felicitó al jugador Randy Arozarena, quien ha visitado Palacio Nacional.

Fui a hacer deporte, es que camino y a veces agarro rolas y bateo para estar en forma. Acaba de pasar el juego de las Estrellas de Grandes Ligas y quiero felicitar a Arozarena, es un buen beisbolista cubano-mexicano, de origen cubano y nacionalizado mexicano, pero es como se dice en el béisbol, es un caballo. Es muy completo porque batea bien, batea hit y home run; estuvo en el derby de home run y quedó en segundo lugar", declaró el presidente de México este jueves.

De igual forma, AMLO habló del pitcher Julio Urías, el mexicano que actualmente está desempeñándose con los Dodgers, en Los Ángeles. Le envió un abrazo, al mismo tiempo que dijo que le irá muy bien porque es una persona humilde "no es fantoche". En su discurso, compartió una anécdota en la cual ambos jugadores, Arozarena y Urías, se enfrentaron.

Luego de esto, AMLO reiteró que el jugador cubano-mexicano es un gran orgullo para América Latina y que de hecho tiene interés por jugar con el equipo de veteranos del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) cuando termine su temporada; esto se lo habría compartido en una conversación privada: "[Randy Arozarena] es un orgullo para América Latina, para Cuba, para México, además muy simpático, le cae muy bien a la gente porque es pueblo y es muy buen beisbolista [...] Terminando la temporada quiere jugar contra el equipo de nosotros; el Seguro Social tiene un equipo".

Finalmente, el mandatario tabasqueño invitó a la población a trata de hacer ejercicio, pues apuntó que es la mejor medicina preventiva: "Pueden haber jóvenes y hay gente mayor que está lúcida y entera; depende del estado de ánimo de la pasión, de decir gracias a la vida y no dejarse caer, siempre salir adelante. No nos pueden vencer las adversidades. No se puede vencer a quien no sabe rendirse, hay que seguir adelante", señaló AMLO.

Fuente: Tribuna