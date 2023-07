Dele Alli rompe el silencio y confiesa que fue víctima de abuso en su infancia; fue al tener 6 años

Londres, Reino Unido.- El futbolista inglés, Dele Alli mediante una entrevista abrió su corazón para contar la dura vida que tuvo en su niñez, y es que a la edad de seis años fue víctima de abusos sexuales, además de verse obligado a participar en el tráfico de drogas, entre otras cosas que ponían en riesgo su integridad en sus escasos años de vida, pero afortunadamente pudo salir adelante gracia a el deporte que le ha dado muchas glorias, como lo es futbol

Fue este jueves cuando el centrocampista decidió romper el silencio, dejando al mundo deportivo helado por sus polémicas declaraciones, mismas que le han dado vuelta a todo el mundo, al ser un deportista internacional que ha formado parte de importan clubes tales como Tottenham y Everton, militando últimamente para el Besiktas de Turquía, donde permaneció en calidad de préstamo.

En su relato, el futbolista hace mención de que recientemente estuvo durante seis semanas en una clínica de rehabilitación para superar una adicción a las pastillas para dormir, pues a sus apenas 27 años ha presentado serios problemas emocionales, mismos que han provocado que su rendimiento sea el mejor, pues a pesar de que ha tenido un futuro prometedor actualmente se encuentra en un bache y con una carrera en declive.

Para ser sincero, mi infancia es algo de lo que no ha hablado mucho. Mi madre era alcohólica. Me mandaron a África (con su padre) para aprender disciplina, y después me mandaron de vuelta. A los siete años empecé a fumar, a los ocho traficaba con drogas", relató.