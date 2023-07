Juez da 24 horas a Conade para pagar becas completas a nadadoras; solo recibieron un mes de apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) deberá pagar a las nadadoras mexicanas lo correspondiente al mes de julio, así como los pagos que no se realizaron entre enero y mayo al equipo nacional en un plazo máximo de 24 horas, así lo instruyó el juez decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola.

“Se requiere a las responsables de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que dentro del término de 24 horas acrediten con documento fehaciente lo referente al apoyo económico al que tienen derechos los deportistas integrantes del equipo de nado artístico sincronizado y el equipo técnico correspondiente, quejosos en el juicio de amparo de donde deriva este incidente", manifestó el juez, en palabras citadas por la revista Proceso.

La comisión deberá comprobar los pagos, según la orden del juez. "De manera inmediata se requiere que demuestren que siguen recibiendo los apoyos y estímulos gubernamentales de la misma manera en que los venían percibiendo, esto es de manera monetaria”. Derivado del amparo interpuesto por las integrantes y entrenadoras del equipo de natación artística en junio se les habían entregado los recursos correspondientes a ese mes.

Créditos: Twitter COM_Mexico

Sin embargo, los del mes de julio aún no habrían sido asignados como tampoco los correspondientes a los meses de enero a mayo de manera retroactiva. De no cumplir con esa orden la Conade sería multada. “Apercibida que de no atender este requerimiento y de continuar con su conducta renuente, se les impondrá una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización, UMA (10 mil 374 pesos)”.

Las nadadoras y entrenadoras que se ampararon en el mes de mayo son Regina Alférez, Marla Fernanda Arellano, Miranda Barrera Jiménez, Joel Benavides Lepe, Nuria Diosdado, Daniela Estrada Flores, Itzamary González Cuéllar, Glenda Inzunza Cabrera, Joana Jiménez García, Trinidad Meza Rodríguez, Samantha Jailib Rodríguez Rubio, Jessica Sobrino Mizrahi, Pamela Toscano, Diego Villalobos Carrillo y las entrenadoras Ofelia Beatriz Pedrero García y Adriana Loftus.

Tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 donde las seleccionadas mexicanas se llevaron varias medallas de oro y lograron subir al podio también con medalla de plata, la selección nacional de natación artística se encuentra compitiendo en el Mundial de Natación que se desarrolla en Fukuoka en Japón.

Fuente: Tribuna