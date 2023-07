Novak Djokovic jugará su final número 35 en un Grand Slam en Wimbledon; Carlos Alcaraz, su rival

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El serbio Novak Djokovic volvió a hacer gala de su gran talento, pues en semifinales derrotó con facilidad a Jannik Sinner por parciales de 3-6, 4-6 y 6-7 (4) en dos horas y 46 minutos, que lo colocan en la final de Wimbledon. Será su final 35 de Grand Slam, lo que lo convierte en el primero en llegar a esa cifra. Además, buscaría llegar a concretar su octavo título del torneo inglés.

'Nole' también está a las puertas de buscar los cuatro Grand Slam del año, pues ya conquistó el Abierto de Australia y Roland Garros. Al número uno de l mundo le restan ahora Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos para concretar la hazaña. Djokovic superó con facilidad los primeros dos sets donde comenzó muy fuerte y aunque batalló un poco más en el tercero, a Sinner no le fue suficiente para detener el avance del serbio.

“Semifinales siempre va a ser muy parejo y duro, este fue el caso hoy, con tres sets muy cerrados, la pizarra no indica la realidad de lo que estaba pasando, estuvimos muy cerca y el tercero pudo irse de su lado, falló algunos puntos y hubo mucha tensión, pero ha comprobado por qué es líder de la nueva generación y uno de los mejores del mundo”, dijo Djokovic al final del juego reconociendo el nivel de su rival.

Por otra parte, el juego tuvo un momento polémico cuando el árbitro le llamó la atención por "grito excesivo", lo que provocó la reacción de Novak haciendo algunos gestos. “Después de esa mala llamada del juez pude reagruparme, regularmente no tengo gritos prolongados, quizá fue un eco en el techo", explicó más tarde tratando de aclarar la situación. Su rival en la final será el español Carlos Alcaraz.

Final de lujo

En la esperada final de Wimbledon se enfrentarán el número uno y el dos del mundo, pues el español Carlos Alcaraz derrotó al ruso y número tres del ranking, Daniil Medvédev por parciales de 6-3, 6-3 y 6-3 por lo que jugará su primera final en el torneo de Inglaterra y también se convirtió en el finalista más joven desde Nadal en el 2006. La esperada final se disputará el próximo domingo 16 de julio.

"Honestamente no puedo creerlo. Es increíble, es momento de seguir disfrutando. No es fácil estar concentrado en algunas situaciones, son partidos duros. He tenido que sacar lo mejor de mí mismo para concentrarme. Es una final, no hay que tener miedo ni estar cansado. Voy a ir a por el partido", dijo Alcaraz después del partido en palabras citadas por el medio digital Mundiario.

Fuente: Tribuna