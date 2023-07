'Canelo' Álvarez no descarta pelea contra David Benavidez y revela el motivo de su rechazo este año

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Saúl 'Canelo' Álvarez sorprendió con nuevas declaraciones respecto a una pelea contra David Benavidez, pues no cierra la puerta a una eventual pelea ante el mexico-americano. Este año el tapatío ya tiene completo su calendario, pues en septiembre se enfrentará a Jermell Charlo, pero podría ser uno de sus combates a futuro, así lo aseguró el propio boxeador mexicano.

El mexicano fue entrevistado por 810 WHB en donde fue cuestionado si esa pelea podría darse a lo que respondió afirmativamente. “Sí, ¿por qué no?. Podría darse en el futuro. ¿Por qué no? La pelea está ahí”, aseguró Álvarez. Benavidez luce como el retador natural en los Supermedianos y era uno de los candidatos para enfrentar al pugilista tapatío en septiembre, pero al final todo se cayó de último momento.

Ante eso, el 'Canelo' reveló los motivos por los que descartó una pelea contra Benavidez en un principio y es que consideró que "habla mucho". Previo a que se revelara la decisión de Álvarez, tanto 'Bandera Roja' como su equipo habían externado varias opiniones que habrían molestado al boxeador mexicano por lo que al final eso habría sido determinante para no tomarlo en cuenta.

Créditos: Instagram @benavidez300

“Él habla mucho. Esa no es la forma de conseguir una pelea. Es por eso que no le presto atención. Y solo vean mi carrera, y vean la carrera de él. Para mí yo no le presto atención a eso. He hecho muchas cosas en el boxeo”, reveló Álvarez. quien se encuentra participando en el torneo de golf American Century Championship en el que participan varias personalidades de los deportes y espectáculos.

No pensaba que pelearía contra Jermell Charlo

En el mes de septiembre 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Jermell Charlo; sin embargo, no tenía en mente enfrentar al campeón indiscutido de peso welter, pues en primera instancia se enfrentaría a Jermall. Todo cambió debido a que no se encontraba preparado, pues tenía mucho tiempo sin pelear, así que la opción fue enfrentar a su hermano y el mexicano decidió aceptar ese reto.

“Nunca pensé sobre ello. Ellos me dijeron que el otro Charlo (Jermall) no estaba listo, pero que me darían al otro Charlo (Jermell). Yo dije que estaba bien, que no importaba”, dijo. Álvarez comenzará su preparación para su próxima pelea una vez que termine su participación en este torneo de golf. la pelea será en Las Vegas, Nevada el próximo 30 de septiembre de 2023.

Fuente: Tribuna