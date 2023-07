Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El entrenador interino de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, sabe que el partido por la final de la Copa Oro ante Panamá podría ser su último juego al frente del equipo tricolor, pues entiende que llegó de manera temporal; sin embargo, 'Jimmy', lanzó una advertencia y es que en caso de que no continúe en el cargo, buscará regresar en algún momento de su carrera.

“Si toca que sea el último (partido) voy a querer regresar sí o sí porque para eso me estoy preparando y es lo más bonito que me puede pasar como entrenador”, dijo Lozano en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra el combinado panameño. Aunque también aceptó que si, en cambio, le toca continuar sería una "maravilla", aunque no se ve más allá del encuentro de la Copa Oro.

“Si puedo seguir qué maravilla sería, pero si les soy sincero, hoy no estoy pensando en dirigir un Mundial, más allá de que es el que más me gustaría dirigir porque es en casa y por todo lo que representa. Estoy pensando en el partido de mañana. Mi cabeza no puede ir más allá de mañana, mi contrato acaba porque vine únicamente por la Copa Oro”, dijo Lozano en palabras citadas por la cadena TUDN.



Respecto al rival de mañana, Lozano destacó el crecimiento de Panamá en donde consideró que es resultado del la continuidad del proceso del entrenador Thomas Christiansen lo cual consideró que debería de ser un ejemplo a seguir para el futbol mexicano, pues es una muestra de que los resultados no llegan de manera inmediata, sino que es necesario apostar por proyectos de mayor plazo.

“Considero que Panamá es un rival fuerte, que está teniendo una recompensa al proceso que han sabido mantener y escogido bien. Para nosotros debe ser algo ejemplar como mexicanos, seguir procesos, sabiendo que los resultados no siempre serán inmediatos, pero a que mediano y largo plazo si se elige bien y se tiene confianza en la decisión, me parece que siempre será mejor que estar cambiando cada tres o cuatro años al técnico”,

¿A qué hora y dónde ver el México vs Panamá?

México se enfrentará a Panamá este domingo 16 de julio en la final de la Copa Oro de la Concacaf. El partido se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, California y se disputará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México (16:30 horas, tiempo del pacífico) y contará con dos opciones de transmisión a través de la señal de televisión abierta en el canal 7 de TV Azteca y el canal 5 de Televisa.

