Alan Trejo le da la victoria a los Rockies sobre New York Yankees con su primer cuadrangular del año

Denver, Estados Unidos.- Justo en el momento decisivo del partido apareció el mexicano Alan Trejo quien con un home run dejó tendidos a los New York Yankees y le dio la victoria a los Colorado Rockies 8-7 en un encuentro parejo que se fue a extrainnings. Este fue el primer cuadrangular que pega el mexicano en el año, pero que tiene gran significado por lo que provocó durante la jornada de este domingo en la MLB.

Era la onceava entrada y Alan Trejo se colocó frente a Ron Marinaccio quien lanzó la bola sin esperar el batazo del pelotero mexicano que la envió fuera del campo a 85 millas por hora entre el jardín izquierdo y central y así dar la victoria a su equipo cuando el score arcaba 7-7 hasta el momento. Trejo corrió a celebrar la victoria, mientras todo el estadio estalló de alegría al sumar un nuevo triunfo en su casa.

Créditos: Twitter @MLB_Mexico

Antes Jones había acercado a los Rockies con home run al jardín izquierdo, en tanto que en la onceava alta los Yankees pensaron que habían asegurado su victoria cuando Volpe anotó la sexta carrera y Cabrera la séptima. Colorado había abierto el score en la segunda entrada, pero los neoyorquinos respondieron en la sexta. Para la octava, cuatro carreras dieron la ventaja a los locales, pero en la novena se empató el juego que se definió en entradas extra.

Mexicano Rowdy Tellez, cuatro semanas fuera

Rowdy Tellez, primera base de los Millwaukee Brewers, estará fuera por un mes luego de someterse a una cirugía en el dedo anular izquierdo. El mexicano se lesionó durante los calentamientos previos del juego del sábado cuando se lastimó de una manera extraña. Según contó el manager del equipo, Téllez tiraba elevados en los jardies cuando se atoró en el acolchado de la pared del jardín central que le provocó una pequeña fractura.

"Fue un extraño accidente. No estaba corriendo, no iba a gran velocidad, créanme. De hecho, lo vi. Parecía algo muy inocente. Probablemente significa que no lo veremos de regreso con nosotros durante cuatro semanas", dijo el mánager de Brewers, Craig Counsell en declaraciones recogidas por la agencia AP. Téllez se mantendrá en la lista de lesionados en espera de su regreso tras cuatro semanas de recuperación.

Téllez estaba bateando para .213 con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas. Ahora le mexicano se perderá algunos juegos importantes. El de Rowdy no es el primer accidente extraño en el equipo, pues el bateador designado Darin Ruf, se cortó una rodilla al chocar con el rodillo de la lona mientras perseguía una bola de foul.

