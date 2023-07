Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde que se quitó la casaca de calentamiento para recibir las últimas indicaciones del director técnico Jaime Lozano, la multitud celebró a Santiago Giménez en el moderno estadio SoFi de Los Ángeles, Estados Unidos. El jugador emergió de la banca para resolver un trabado juego ante Panamá y darle al 'Tricolor' su noveno título en la Copa Oro este domingo 16 de julio.

De esta manera, el marcado final quedó en 1-0, gracias a un chico que poco a poco se gana un lugar en la Selección Nacional, porque ya habita en muchos corazones tricolores, algo que quedó claro con la enorme ovación que se llevó tras el silbatazo final. La Selección Mexicana recuperó el dominio de la Concacaf gracias al llamado 'Bebote' que hace goles de adulto, porque así fue el que definió la final.

Cuando parecía que los panameños obligaban a ir a tiempo extra, Giménez aprovechó la gran jugada de Edson Álvarez en su área para dejar sembrado a un defensa rival. Lo demás fue rutina para un goleador en toda la extensión de la palabra. Mágica definición (87') que valió el título en la Copa Oro.

¿Quién es Santiago Giménez?

El delantero de 22 años de edad surgió de las inferiores de Cruz Azul, es hijo de Christian 'Chaco' Giménez y actualmente juega en el Feyenoord de Países Bajos. A pesar de su corta edad, el ariete mexicano ya tiene varios títulos en su palmarés. Destaca una Liga MX, una liga de los Países Bajos, una Copa MX y un Campeón de Campeones.

Además, en su primera campaña con el actual monarca de la Eredivisie anotó 23 goles y dio dos asistencias. De hecho, rompió las redes en la UEFA Europa League en cinco ocasiones (se quedó a uno de Boniface y Rashford) y en el torneo local cosechó 15 tantos en menos de seis meses. El Feyenoord aprovechó las redes sociales para nombrar a Santi Giménez como el mejor elemento de la plantilla.

De esta manera superó en votos a Orkun Kökcü y Sebastian Szymanski, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente. Giménez, quien disputó la Copa Oro junto a la Selección Mexicana, aceptó que vive un sueño y un motivo para seguir en tierras neerlandesas es poder jugar la Champions League. "Es un sueño el que estoy viviendo, desde que llegué a Europa todo ha pasado muy rápido y estoy agradecido con Dios que me deje vivir estos momentos. Poco a poco se van cumpliendo sueños y eso es hermoso, es lo lindo de la vida", agregó.

Asimismo, los medios y aficionados en Argentina, su país de nacimiento, se preguntan por qué Giménez eligió jugar para México en lugar de la Albiceleste: "Yo me siento más mexicano que argentino. Me fui de Argentina cuando tenía 2 años y no recuerdo nada. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente. Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia. Yo pertenezco a México y soy mexicano, y siempre fue así".

Fuente: Tribuna