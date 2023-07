Leagues Cup: ¿Cómo es el nuevo torneo de la Liga MX y MLS? Conoce los grupos y primeros partidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde esta semana se detiene el torneo Apertura 2023 para dar paso a la Leagues Cup, el nuevo torneo en el que participarán todos los clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS). El torneo dividirá a los participantes en 15 grupos y este nuevo formato entregará tres boletos para la Liga de Campeones de la Concacaf. Este certamen comenzará el viernes 21 de julio y terminará el 19 de agosto con la gran Final.

Los grupos fueron integrados en cuatro regiones: Central, con cuatro grupos; Sur, con cuatro sectores; Este, también con cuatro grupos y Oeste que es la única región que cuenta con tres. Mientras que los campeones de la temporada anterior de ambas ligas, Pachuca y Los Angeles FC, están clasificados directamente a los Dieciseisavos de Final del torneo, por lo que deberán tener un tiempo de inactividad.

En esta primera ronda habrá una regla que consistirá en que si un partido finaliza empatado se tirarán penaltis, cuyo ganador recibirá un punto adicional. Al final los dos mejores equipos de cada ronda avanzan a la siguiente fase. La Liga MX también informó que todos los partidos se jugarán en Estados Unidos y Canadá. Para dar paso a este torneo ambas ligas harán una pausa cada verano para realizar la competencia.

Los partidos en la Leagues Cup:

Viernes 21 de julio

Orlando City vs Houston Dynamo (18:00 hrs)

Cruz Azul vs Inter Miami (18:00 hrs)

Austin vs Mazatlán (18:30 hrs)

FC Dallas vs Charlotte (19:00 hrs)

León vs Vancouver (20:30 hrs)

Sábado 22 de julio

Montreal vs Pumas (17:30 hrs)

New York Red Bull vs New England Revolution (17:30 hrs)

Philadelphia Union vs Tijuana (18:00 hrs)

Real Salt Lake vs Seattle Sounders (19:30 hrs)

Portland Timbers vs San José Earthquakes (20:00 hrs)

Domingo 23 de julio

New York City vs Atlas (17:00 hrs)

Cincinnati vs Sporting Kansas City (17:30 hrs)

Columbus Crew vs St. Louis (17:30 hrs)

Nashville vs Colorado (18:30 hrs)

Puebla vs Minnesota (19:00 hrs)

Martes 25 de julio

Inter Miami vs Atlanta United (17:30 hrs)

Santos vs Houston Dynamo (18:30 hrs)

Dallas vs Necaxa (19:30 hrs)

Mazatlán vs FC Juárez (19:30 hrs)

LA Galaxy vs León (20:30 hrs)

Miércoles 26 de julio

Atlético de San Luis vs New England Revolution (17:30 hrs)

Montreal vs D.C. United (17:30 hrs)

New York City vs Toronto (17:30 hrs)

Philadelphia Union vs Querétaro (17:30 hrs)

Monterrey vs Real Salt Lake (19:30 hrs)

Tigres vs Portland Timbers (21:00 hrs)

Jueves 27 de julio

Chivas vs Cincinnati (18:00 hrs)

Minnesota United vs Chicago Fire (18:30 hrs)

Nashville vs Toluca (18:30 hrs)

América vs St. Louis (20:00 hrs)

Sábado 29 de julio

Cruz Azul vs Atlanta United (17:00 hrs)

Necaxa vs Charlotte (17:30 hrs)

Santos vs Orlando City (17:30 hrs)

Austin FC vs FC Juárez (18:30 hrs)

Pumas vs D.C. United | (18:30 hrs)

LA Galaxy vs Vancouver (20:30 hrs)

Domingo 30 de julio

Atlas vs Toronto (17:30 hrs)

Tijuana vs Querétaro (17:30 hrs)

New York Red Bull vs Atlético de San Luis (17:30 hrs)

Monterrey vs Seattle (19:00 hrs)

Tigres vs San José Earthquakes (21:00 hrs)

Lunes 31 de julio

América vs Columbus Crew (18:00 hrs)

Puebla vs Chicago Fire (18:30 hrs)

Toluca vs Colorado (19:30 hrs)

Chivas vs Sporting Kansas City (20:00 hrs)

