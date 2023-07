Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tigres Femenil podría sufrir una sensible baja para este Apertura 2023, misma que se confirmaría en los próximos días, pues ha trascendido que su delantera estadounidense Mia Fishel dejará la Liga MX Femenil para emprender su segunda aventura en el futbol del extranjero y ficharía por el Chelsea de la Womens Super League (WSL) de Inglaterra, equipo que suele disputar el título cada torneo.

De acuerdo con información del diario AS, Fish habría despertado el interés de varios clubes durante este verano y finalmente habría sido el Chelsea quien la llevaría a Europa por primera vez. El equipo regiomontano habría recibido una buena oferta y ya estaría decidida su venta. El medio no reveló cifras del acuerdo, pero hasta ahora el mercado de exportación del futbol femenil en México no ha sido tan alto.

Mia Fishel ha sido una de las mejores jugadoras extranjeras que han llegado a la Liga MX Femenil de donde se va tras 47 goles anotados, un campeonato de liga con Tigres, así como un campeón de campeonas y un título de goleo individual. La delantera también ha sido seleccionada nacional en categoría juvenil por Estados Unidos que no pierde la pista de su atacante nacida en San Diego, California.

Créditos: Twitter @miafishel10

'Big Fish' fue seleccionada en el Draft universitario por Orlando Pride, pero fue en Tigres donde inició su carrera como profesional. Como seleccionada nacional fue campeona del campeonato de la Concacaf en el 2018 jugando con la Sub 17 de su país, disputó el Mundial Femenil Sub 17 de Uruguay y fue campeona del Campeonato de Concacaf Sub 20 en donde también consiguió el Balón de Oro.

Tigres cuenta con dos plazas de jugadora extranjera libres y ante la salida de su delantera buscarían incorporar otro refuerzo, según informó también As, Fishel ya no concentró con el equipo que enfrentará a Puebla este lunes por lo que en breve estarían anunciando su salida definitiva del club regio. Actualmente la WSL todavía no inicia su nueva temporada, pero los clubes ya van regresando a los trabajos.

Este año, el Chelsea fue campeón de Copa, trofeo que ha ganado en cinco ocasiones y además ha sido seis veces campeonas de liga. En el club inglés deberá competir con futbolistas de la talla de la australiana Samantha Kerr, la danesa Pernille Harder, la inglesa Fran Kirby o la escocesa Erin Cuthbert.

Fuente: Tribuna