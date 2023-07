WWE: Rey Mysterio enfrentará a Roman Reigns en la función estelar de la Arena Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 22 de julio la empresa World Wrestling Entertainment (WWE) vuelve a México en donde tendrá dos funciones, una en la Ciudad de México y otra más en Monterrey en donde sus máximas estrellas deleitarán a los aficionados mexicanos con sus llaves y lances. Hasta ahora no se conocía la cartelera completa del evento; sin embargo, ya se filtraron algunos de los combates estelares.

La página oficial de la Arena Ciudad de México, sede de la primer función del fin de semana que se realizará el sábado 22 de julio tendrá como plato fuerte la lucha entre el salón de la fama mexicano Rey Mysterio y el estadounidense Roman Reigns quien pondrá en juego el Campeonato Universal de la WWE, por lo que se trata de una lucha que promete muchas emociones para los fanáticos de la lucha libre.

En otra de las luchas estelares, Cody Rhodes se enfrentará contra el ganador de Money in the Bank masculino de 2023, Damian Priest. Esta será la primera vez, tras siete años, que 'The American Nightmare' luchará en México como parte de la WWE, pues había salido de la empresa y llegó a luchar en nuestro país tanto como luchador independiente como por parte de la empresa AEW. Finalmente el campeón mundial de peso pesado de la WWE, Seth 'Freakin' Rollins defenderá su título ante Dominik Mysterio.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a WWE en México?

Para el evento en la Arena Ciudad de México, el precio de los boletos oscila entre los 300 pesos el más económico y 11 mil pesos el más caro y la cual es la experiencia VIP. En tanto que para la Arena Monterrey los precios son los mismos, salvo el boelto platino que en la capital mexicana tendrá un costo de seis mil pesos y en la capital regia será de cinco mil 500. Esta entrada permitirá a los espectadores ver la función en primer fila.

Cabe resaltar que esta será la primera vez que la WWE se presente en Monterrey. Aunque no se conoce el total de las carteleras, entre los luchadores confirmados para la gira en México se encuentran Rey Mysterio, Raquel Rodriguez, Cody Rhodes, Seth “Freakin” Rollins, Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair, Sami Zayn y Kevin Owens. Las carteleras completas se revelarán en los próximos días.

