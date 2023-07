Carlos Sainz, el nuevo piloto que 'amenaza' la continuidad de Sergio 'Checo' Pérez en Red Bull

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El español Carlos Sainz Jr., se suma a los pilotos que 'amenazan' con quedarse con el puesto del mexicano Sergio 'Checo' Pérez en Red Bull. El ahora piloto de la escudería Ferrari brindó unas declaraciones en las que recordó que ya ha trabajado antes al lado de Max Verstappen por lo que considera que no tendría problemas para tener una buena relación con él como compañeros de equipo.

Aunque Carlos Sainz está trabajando en su actualidad con Ferrari, el piloto dio una entrevista al periódico Daily Express en donde se dio tiempo a responder ante la pregunta sobre que pasaría si volviera a ser compañero del vigente campeón de la Fórmula 1, por lo que no dudó en responder que tendrían una buena relación recordando el tiempo que fueron compañeros en la escudería Alpha Tauri.

"Ya he sido compañero de Max, así que sé que me llevaría bien con él y tendríamos una buena relación", dijo Sainz sobre una hipotética posibilidad de ser coequipero del piloto neerlandés. No obstante, la realidad es que Sainz es uno de los pilotos que se encuentra en una de las escuderías más importantes del circuito como es Ferrari, que aunque por ahora no esté en su mejor momento es una de las históricas.

Créditos: Twitter @F1

Por otra parte, el lugar de Sergio Pérez en Red Bull no está en duda, al menos hasta el próximo año, pues el mexicano recibió nuevamente el respaldo de los altos mandos de la escudería. Así lo aseguró Christian Horner, jefe de la escudería austríaca, quien recordó a sus pilotos para el 2024, pero no aseguró la continuidad del mexicano más allá de ese año, pues ve en Ricciardo a un competidor por el puesto.

“Nuestros pilotos serán Max y 'Checo' el próximo año, pero siempre es bueno tener talento en reserva, y creo firmemente que Daniel (Ricciardo) quiere competir por ese asiento de Red Bull en 2025”, dijo Horner en declaraciones para The F1 Nations Podcast. El piloto mexicano no ha tenido su mejor temporada pese al prometedor inicio en donde parecía que competiría por el primer puesto.

Pero en las últimas semanas su desempeño decayó al grado de que prácticamente ha perdido todas las posibilidades. Por otra parte, Ricciardo fue a préstamo con la escudería Alpha Tauri por lo que volverá tomar parte del 'Gran Circo' y con la posibilidad de ser tomado en cuenta por Red Bull según su desempeño en lo que resta de la actual temporada.

Fuente. Tribuna